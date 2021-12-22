جدول امتحانات نصف العام للأول والثاني الإعدادي بالفيوم.. تبدأ 20 يناير

أعلن الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي «عام ورياضي»، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 20 يناير المُقبل وتنتهي يوم 26 من نفس الشهر، بينما تبدأ امتحانات التيرم الأول للصف الأول والثاني الإعدادي المهني في 22 يناير المُقبل وتنتهي يوم 26 من نفس الشهر، مع وضع عدد من الضوابط للامتحانات العملي ومواد المجالات العلمية.

جدول امتحان الأول والثاني الإعدادي

وطبقاً لجدولي امتحانات التيرم الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي «عام ورياضي» بمحافظة الفيوم، فإنّ الامتحانات تبدأ الخميس 20 يناير بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، ثم يحصل الطلاب على إجازة يوم الجمعة، على أن يواصلوا الامتحانات يوم السبت 22 يناير بمادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بينما يؤدي الطلاب امتحاني الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الأحد الموافق 23 يناير.

ويُعقد امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية يوم الاثنين 24 يناير، ثم اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء 25 يناير، وأخيراً الدراسات الاجتماعية يوم 26 يناير، إضافة إلى امتحان اللغة الأجنبية الثانية في مدارس اللغات فقط، والتربية الرياضية في المدارس الرياضية فقط.

جدول امتحان الأول والثاني الإعدادي المهني

وفيما يخص امتحانات التيرم الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي المهني، فإنّه من المقرر أن تبدأ السبت 22 يناير بمادة اللغة العربية والخط، يليها العلوم والتربية الفنية يوم الأحد 23 يناير، ثم الدراسات الاجتماعية والمجالات العلمية «صناعي واقتصاد منزلي» يوم الاثنين 24 يناير، ويليها امتحاني الرياضيات والتربية الفنية يوم الثلاثاء 25 يناير، وأخيراً امتحاني اللغة الأجنية والمجالات العلمية «زراعي» يوم الأربعاء 26 يناير.

ملاحظات امتحانات الإعدادية المهنية

ووفقا لجداول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي المهني، سيتم تحديد امتحان الصيانة والترميمات «عملي» بمعرفة المدرسة قبل موعد جدول الامتحانات، كما أنّ امتحان المجالات العلمية «مجال صناعي ومجال زراعي» يتم تحديده بمعرفة المدرسة قبل موعد الجدول أيضاً، على أن تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها.