أرملة وائل الإبراشي: الطبيب المعالج لم يحصل على موافقة لتجربة السوفالدي

قالت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن زوجها لم يعطي الموافقة على إجراء تجارب سريرية لعقار «السوفالدي» عليه، وقت إصابته بفيروس كورونا، متابعة أن زوجها لم يكن يعرف أن العقار الذي يأخذه هو عقار «السوفالدي»، ولم يأخذ الطبيب الإذن الطبي لذلك.

وائل الإبراشي لم يعطي الموافقة على إجراء تجارب عليه ولم يكن يعلم بالدواء

وأكدت «سحر» في تصريحات أنها لم تكن مع زوجها وقت إصابته بفيروس كورونا ولم تكن تعلم بالأدوية التي يأخذها، واتهمت الطبيب المعالج له، الدكتور شريف عباس بالتسبب في تدهور حالة الإعلامي وائل الإبراشي وإعطائه أدوية أدت إلى تدمير الرئة بشكل كامل.

وفي سياق متصل، كشفت الدكتور الدكتورة وجيدة، عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، شروط إجراء التجارب السريرية على أي عقار، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على أنه يجب أن تكون جميع المعلومات متوفرة عن الدواء أو العقار أو البحث العلمي، وكذلك خواصه، وأن تكون موافقة المريض كتابيا إذا كان بالغ الرشد وعاقل، وموافقة ولي الأمر إذا كان المريض طفلا وغير بالغ أو من ذوي الاحتياجات.

الطبيب المعالج يعلن استخدام عقار «السوفالدي»

وحصلت «الوطن» على نسخة من موافقة وزارة الصحة والسكان عن إجراء تجارب سريرية لعقار «السوفالدي» على مرضى فيروس كورونا، بعد خروج الدكتور شريف عباس، المعالج لوائل الإبراشي، في تصريحات تليفزيونية، له أمس معلنا إعطاء الإعلامي وائل الإبراشي عقار سوفالدي، للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا، دون التأكيد على أنه حصل منه على موافقة كتابية من عدمه، كون العقار خاضع للتجربة العلمية.