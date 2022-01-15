طبيب الإعلامي وائل الإبراشي: عالجته بعقار «سوفالدي» ولم يعترض

رد الدكتور شريف عباس استشاري الأمراض المعدية والكبد والجهاز الهضمي، والطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي، على الاتهامات التي طالته من قبل أرملة الإعلامي الراحل، بعدما انفردت «الوطن» بإجراء حديث معها ومع الطبيب الذي تتهمه بالتسبب في وفاة زوجها.

الطبيب: من حق زوجة الإبراشي اتهامي وألتمس لها العذر

وقال «عباس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، اليوم الجمعة، إن من يعالج مرضى كورونا في مصر وكل العالم بمستشفيات الحميات والصدر، ومن يعمل داخلها حاصل على ماجستير أو دكتوراه في الأمراض المعدية والكبد والجهاز الهضمي: «وذلك ردا على اللغط الكبير بأن ذلك غير تخصصي».

وأضاف: «ألتمس العذر لزوجة الفقيد إنها تتهمني، ده من حقها، وأنا اللي سعيت وروحت النقابة قبل ما أي حد يشتكي، روحت للنقابة وقولتلهم حققوا معايا وقعدت ساعتين، وسمير صبري المحامي اعتذر، وقدمت شكوى في الدكتور خالد منتصر، في لجنة آداب المهنة، لأنه طلع وقال جريمة مكتملة الأركان وقاتل بدون تحقيق، وفي الطب ده حاجة كبيرة جدا، في أوروبا لو طبيب اتهم زميله قبل التحقيق بيتشطب في يومها».

الطبيب: معايا مستندات وصور لن أظهرها إلا للنيابة

وتابع: «أنا بستعجل التحقيق معايا في النقابة والنيابة عشان أثبت إنه لم يحدث خطأ طبي على الإطلاق، ومعايا مستندات وصور بيني وبين وائل الإبراشي، لا يمكن أن أظهرها إلا أمام جهات التحقيق حتى تبرأ ساحتي تماما».

وعن حقيقة علاجه الإعلامي وائل الإبراشي بعقار سوفالدي، قال: «أخد سوفالدي لعلاج كورونا.. ولو الأستاذ وائل شايف أي خطأ كان كلم أو بعت رسالة لأي حد، الأدوية اللي بتستخدم لعلاج كورونا منها دواء اسمه (إيفيرمكتي)ن بتاع جرب، ودواء تاني (هيدروكسي كروكين) بتاع ملاريا، المهم الاستخدام الصح لأي دواء فيروس، وسوفالدي أول دواء في العالم يشتغل على الفيروس بس مش على الجسم».