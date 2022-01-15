طبيب وائل الإبراشي: "اديتله بروتوكول كورونا ومعاه مضاد فيروسي"

رد الدكتور شريف عباس، استشاري الأمراض المعدية والكبد والجهاز الهضمي، والطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي، على الاتهامات التي طالته من قبل أرملة الإعلامي الراحل، بعدما انفردت جريدة الوطن بإجراء حديث معها.

الطبيب يرد على عدم حصول الإبراشي على البروتوكول

وقال «عباس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، اليوم، حول ما يشاع عن أن الإبراشي لم يأخذ بروتوكول فيروس كورونا المُجاز من قبل وزارة الصحة، قائلا: «خد بروتوكول كورونا المعروف وهي كل الأدوية الإضافية زائد مضاد فيروسي، البروتوكول معروف ومكتوب وزي اللي خده في العناية».

ممنوع طبيا أجيب سيرة أسرار المرضى

وعن حقيقة علاجه لمشاهير آخرين من كورونا وتوفوا، قال: «في الآونة الأخيرة لأ، ممنوع طبيا أجيب سيرة مرضى بتابعهم مهما كان، دي كلها أسرار مرضى، آه فيه مشاهير كتير روحتلهم بيوتهم وربنا عافاهم دون ذكر أسماء، مخدتش ولا جنيه ولا هدايا، فيه شخصيات عالجتها وفيه شخصيات زي أستاذ وائل احتاجوا المستشفى وراحوها وبعد كدة مكملتش معاهم».

وتابع: «أنا بستعجل التحقيق معايا في النقابة والنيابة، عشان أثبت إنه لم يحدث خطأ طبي على الإطلاق، ومعايا مستندات وصور بيني وبين وائل الإبراشي، لا يمكن أن أظهرها إلا أمام جهات التحقيق حتى تُبرَّأ ساحتي تماما».

وأشار إلى أنَّ من يعالج مرضى كورونا في مصر وكل العالم بمستشفيات الحميات والصدر، ومن يعمل داخلها حاصلون على ماجستير أو دكتوراه في الأمراض المعدية والكبد والجهاز الهضمي: «وذلك ردا على اللغط الكبير بأن ذلك غير تخصصي».