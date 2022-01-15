أول تعليق من الأطباء بعد إقرار معالج وائل الإبراشي باستخدام «سوفالدي»

قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة تابعت تصريحات الدكتور شريف عباس الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بشأن استخدامه لدواء السوفالدي، مؤكدا أن النقابة ستلجأ لمتخصصين علميين لمعرفة تأثير هذا الدواء لأن الحديث عن استخدام أي دواء يحتاج إلى متخصصين لحسم الجدل.

أمين نقابة الأطباء: بروتوكولات كورونا متغيرة

وأضاف «سالم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن بروتوكولات علاج فيروس كورونا متغيرة وليست قرآنا، فالبروتوكولات أقرها حكماء ومتخصصون وفقا للكثير من المعايير منها إمكانية توافر الدواء من عدمه وغيرها من المعايير الأخرى، وكل دولة في العالم كانت تتبع أنظمة علاج مختلفة عن غيرها، فلا يمكن الجزم بأن الطبيب أخطأ أو لا إلا بعد التحقيق الشامل والرجوع للمتخصصين.

وأكد أمين عام الأطباء، أن استباق التحقيقات يعتبر «نفخ في النار لذلك على الجميع التريث وانتظار التحقيقات».

نقابة الأطباء: نسمح باستخدام أدوية معينة في ظروف استثنائية

وتابع «سالم»: «من المعروف في أي كوارث أو ظروف وبائية طارئة أنه يسمح باستخدام أدوية لا يمكن السماح باستخدامها في الظروف العادية، فمثلا تم السماح باستخدام دواء يعالج الملاريا، وغيرها من الأدوية، لأنه لم يكتشف أو يحدد علاج لكورونا حتى الآن، ومن المؤكد أن أي طبيب عندما يستخدم أي دواء مع مريض لابد أن يكون له خلفية علمية».

ومن جانبه، قال الدكتور جمال عميرة، رئيس لجنة التحقيق في نقابة الأطباء، إن عقار سوفالدي هو عقار فيروسي أجريت عليه بعض التجارب لاستخدامه في علاج كورونا في فترة من الفترات، لكن النقابة ستلجأ للمتخصصين لمعرفة هل أخطأ الطبيب في استخدامه أم لا».

وأضاف عميرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «في بداية الجائحة جرى استعمال العديد من الأدوية منها السوفالدي، وبعضها استمر والبعض منها توقف في دول مختلفة، لكن النقابة ستبحث الأمر علميا من قبل المتخصصين، وفي حال خطأ الطبيب ستحدد له لجنة التحقيق بالنقابة التي تضم قاضيا، العقوبة المناسبة».