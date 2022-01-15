محافظ القليوبية يستقبل الدكتور «الأزهري» على هامش ندوة تثقيفية

منحت جمعية الشبان العالمية بالقليوبية، لقب الرئيس الفخري للدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، لقب الرئيس الشرفي للجمعية، خلال ندوة «دور الدين في مكافحة الإرهاب والفساد وتنمية روح الانتماء للوطن» التي نظمتها الجمعية اليوم.

المحافظ يستقبل الأزهري

في سياق متصل، استقبل اليوم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بمكتبه بالديوان العام، وتأتي تلك الزيارة لحضور فعاليات ندوة نظمتها مدرسة الشبان العالمية ببنها.

ورحب محافظ القليوبية بالأزهري، على أرض المحافظة، والتي تعد شعاعًا للعلم والتربية والثقافة، مؤكدا على دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتعاليم الدين السمحة، وترسيخ قيم الإسلام النبيلة، والاهتمام بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء وتقدم المجتمع، وتربية النشء على حب الوطن والانتماء له، ونبذ التطرف والإرهاب.

الأزهري: القليوبية زاخرة بالعلماء

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن شكره لمحافظ القليوبية لحسن الاستقبال، مؤكدا على أن محافظة القليوبية تزخر بالعديد من العلماء الكبار، خصوصا بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها، وأبزرهم الشيخ حسين المرصفي، من علماء الأزهر الكبار، وفضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز واصل، وكيل الأزهر الشريف السابق، ابن قرية العبادلة بالقليوبية، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، ابن قرية طحلة.

حضر اللقاء كل من مصطفى فرج، رئيس مجلس إدارة مدرسة الشبان العالمية، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد الشحات، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم.