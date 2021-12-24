أسامة الأزهري: الخوارج وصفوا علي بن أبي طالب بـ«أمير الكافرين»

قال الشيخ أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية، إن الخوارج وصفوا علي بن أبي طالب بـ«أمير الكافرين»، موضحًا أن المناظرة التي أجراها عبدالله بن عباس مع الخوارج أسهمت في رجوع 20 ألف شخص منهم عن الأفكار التكفيرية التي كانوا يعتقدونها، وفرقت بين من لديه أفكار ملتبسة في الدين وبين من يعاند ومتكبر ويصر على حمل السلاح ولو جردته من كل الحجج الفكرية التي لديه.

القرآن الكريم كالجملة الواحدة يفسر بعضه بعضا

وأضاف «الأزهري»، في لقاء مع برنامج «الحق المبين» المذاع على قناة dmc ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الدريني، اليوم الجمعة، تعليقًا على هذه المناظرة التي جرت في عصر علي بن أبي طالب، أنه عند فهم القرآن الكريم يجب ألا نأخذ آية ويجري اقتطاعها من سياقها ثم تُفسر، لأن الآية القرآنية حولها عشرات الآيات التي تشرح وتفسر وإذا انتُزعت آية بمفردها مثل آية {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّـهِ} وأيضًا {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} فتكون كالسمكة التي خرجت من الماء، فالقرآن الكريم كالجملة الواحدة يفسر بعضه بعضًا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية: «تخيل خبراء الدستور الآن يقولون إن الدستور كالجملة الواحدة يفسر بعضه بعضًا، وهي جملة مأخوذة من الهديّ والأدب في فهم النصوص عمومًا، وبلا شك فإن فهم النص بطريقة سليمة يكون عن طريق جمع الكلمة حيث وردت في مواضع مختلفة، بما يعين رؤية النص المطلق ونحمله على المقيد، والعام نحمله على الخاص، والمتشابه وأحمله على المحكم، وهكذا».

التيارات المتطرفة مارست عبر عقود ماضية ابتزازا عاطفيا ومعنويا

وشدد على أنه يجب التفتيش عبر التاريخ عن كل نموذج متألق في تقديم تجربة لخوض هذه المعركة في وقت سابق.

ولفت إلى أن التيارات المتطرفة مارست عبر عقود ماضية ابتزازًا عاطفيًا ومعنويًا، وأحدثت إرباكًا لدى مختلف الشرائح المجتمعية، ويقدمون أنفسهم بحرارة وإلحاح على أنهم حماة الشريعة، وهناك زعم غريب بأنه لولا وجودهم في فترة من الفترات كان الدين ضاع، مشددًا على أن هناك محاولة من التمسح في الدين.