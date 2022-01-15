جمال شعبان يحذر أرملة «الإبراشي»: الجثمان ممكن يُستخرج ويتشرح

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب القومي السابق، إنه في حال استمرار شكوى أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، واتهامها لطبيب بقتله بسبب خطأ طبي، سوف يؤدي لاستخراج جثمانه من قبره لتشريحه والكشف عن حقيقة الأمر.

شعبان: الجثمان ممكن يُستخرج ويتشرح

وكتب الدكتور جمال شعبان في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا بنتي سيبي رفات الرجل يرقد في سلام في قبره الجثمان كدا ممكن يُستخرج ويتشرح رحمك الله يا وائل».

وأضاف: «كل التخصصات اشتركت في علاج الوباء لأنه مش مرض صدري بس واسألوا الدكاترة في مستشفيات العزل تخصصاتهم ايه، هو بروتوكول موحد بتعمله الوزارة لكن يشرف على تنفيذه مع المرضى كل التخصصات الطبية».

وتقدم سمير صبري المحامي، وكيلاً عن أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، الخميس، ببلاغ للنائب العام، ضد طبيب اتهموه بالتسبب في الوفاة، عبر أقراص مجهولة.

خالد منتصر: خطأ طبي وراء مقتل الإبراشي

وكان الدكتور خالد منتصر، كشف عن تفاصيل جديدة حول ملابسات وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد الجدل الذي أُثير خلال اليومين الماضيين، عقب تصريحات أرملة «الإبراشي» بأن «هناك خطأ طبيا أدى إلى تدهور حالة الإعلامي الراحل».

أقراص مجهولة المصدر

وقال خالد منتصر، عبر بث مباشر لـ«الوطن»، إنه لا أحد يعلم نوع الأدوية التي تلاقاها الإعلامي الراحل وائل الابراشي، موضحا أن الطبيب كتب في الروشتة جرعة كورونا، حتى لا يكتشف الغرب اختراعه المثمر، حسبما وصف منتصر، متابعا «المسألة إن أي حد استخدم الدجل الطبي دايما لازم يحيطه بالغموض عشان يكررها»، مضيفًا أنه من الممكن أن توجد بقايا الأقراص العلاجية مجهولة المصدر التي كان يتلقاها الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مع أرملته، فيجرى تحليلها، ونعرف مدى هذا العلاج ونوعه.