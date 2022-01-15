الإحصاء: مصر استوردت صابون ومبيدات حشرية بـ4.7 مليار جنيه في 10 أشهر

أكدت إحصاءات النشرة السنوية للتجارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن شهر أكتوبر 2021 ، أن مصر استوردت صابون «بكافة أنواعه» ومستحضرات تنظيف أخرى مثل الديتول والفينك بما قيمته 14 مليونا و386 ألف دولار ما يعادل 225 مليونا و860 ألفا و200 جنيه، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 14 مليونا و7 آلاف دولار ما يعادل 219 مليونا و909 آلاف و900 جنيه مصري، بزيادة بلغت قيمتها 379 ألف دولار وتعادل 5 ملايين و950 ألفا و300 جنيه مصري.

خبراء الجهاز: رقم متناسب مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ورصت النشرة الإحصائية، أن حجم استيراد الصابون ومستحضرات التنظيف الأخرى ومن بينها الديتول والفينيك وسوائل المطهرات، خلال 10 أشهر في الفترة مابين شهري يناير إلى أكتوبر 2021، مؤكدة أن قيمة حجم الاستيراد بلغت نحو 167 مليونا و750 ألف دولار بما يعادل 2 مليار و633 مليونا و675 ألف جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، مقابل 151مليونا و822 ألف دولار، ما يعادل 2 مليار و383 مليونا و605 آلاف و400 جنيه مصري، بزيادة بلغت قيمتها 15مليونا و928 ألف دولار تعادل 250 مليونا و69 ألفا و600 جنيه مصري.

واعتبر خبراء جهاز الإحصاء، أن حجم وقيمة استيراد الصابون ومستحضرات التنظيف تتناسب مع ظروف الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد في القطاعات الحكومية والخاصة في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، حيث أرجعوا زيادة الطلب على استيراد منتجات الصابون ومستحضرات التنظيف والمطهرات إلى 2.4 مليار جنيه خلال 10 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

2.057 مليار جنيه قيمة واردات المبيدات الحشرية

كما لفتت النشرة السنوية للتجارة الخارجية الصادرة عن جهاز الإحصاء، إلى أن قيمة استيراد مصر من المبيدات الحشرية بلغت 12 مليونا و677 ألف دولار، خلال شهر أكتوبر 2021، بينما ارتفعت القيمة إلى 131مليونا و63 ألف دولار خلال 10 أشهر من يناير إلى أكتوبر 2021.