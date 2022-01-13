«الإحصاء»: المصريون شربوا شاي بـ2.9 مليار جنيه في 10 أشهر..المزاج يحكم

«الشاي».. أحد أهم المشروبات الساخنة، لا يستقيم مزاج المصريين إلا بتناوله، إذ أظهرت الإحصاءات أن 99 % من المصريين لا يستغنون عن تناوله، خاصة في المناطق الشعبية، إذ يجرى تناوله بعد الأطعمة الدسمة، حيث تتردد عبارة «الأكلة الدسمة دي محتاجة الحبس بالشاي».

الشاي المشروب الساخن المفضل لدى المصريين

وكشف تقرير النشرة السنوية للتجارة الخارجية، التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن شهر أكتوبر 2021، حصلت « الوطن» على نسخة منه، أن الشاي هو المشروب الساخن المفضل لدى المصريين والأكثر استهلاكا.

كما تضمن التقرير، أن المصريين استهلكوا بما قيمته 18مليونا و200 ألف دولار شاي خلال شهر أكتوبر الماضي، بما يعادل 285 مليونا و740 ألف جنيه، بينما استهلك المصريون من الشاي في 10 أشهر، وتحديدا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، ما قيمته 190مليونا و633 ألف دولار ما يعادل 2 مليار و992 مليونا و938 ألفا و100 جنيه.

894.3 مليون جنيه قيمة استيراد « سمسم» خلال 10 أشهر

وأوضح التقرير أن واردات مصر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 من محصول القمح، بلغت 2 مليار و342 مليونا و300 ألف دولار، ما يعادل 36 مليارًا و774 مليونا و110 آلاف جنيه، كما استوردت مصر أيضًا من محصول الذرة خلال نفس الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 بقيمة 2 مليار و 251 مليونا و117 ألف دولار، ما يعادل 35 مليارا و342 مليونا و536 ألف جنيه.

بينما استورد المصريون «سمسم » خلال نفس الفترة ما قيمته 56 مليونا و677 ألف دولار ما يعادل 894 مليونا و538 ألفا و900 جنيه، خلال العشرة أشهر من بداية العام الماضي2021 في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021.

جدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو المصدر الرئيسي والرسمي للبيانات في جمهورية مصر العربيـة، ونظرًا لأهمية إحصـاءات التجــارة الخارجية كإحدى الدعائـم الأساسية التي يقوم عليها التخطيط السليـم للتنميـــة الاقتصادية في البلاد، ومن أهم المكونات للدخل القومي المصري ومصادر النمو الاقتصادي.