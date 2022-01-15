«الإحصاء»: مصر استوردت لعب أطفال بـ800 مليون جنيه في 10 أشهر

كشف تقرير النشرة السنوية للتجارة الخارجية، التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن شهر أكتوبر 2021، أن مصر استوردت لعب أطفال من الخارج بقيمة 2 مليون و707 آلاف دولار بما يعادل 42 مليونا و499 ألفا و900 جنيه مصري، في أكتوبر من العام الماضي، مقابل 6 ملايين و722 ألف دولار بما يعادل 105 ملايين و535 ألفا و400 جنيه مصري في أكتوبر 2020، بانخفاض بلغت قيمته 4 ملايين و15 ألف دولار، بما يعادل 63 مليونا و35 ألفا و500 جنيه مصري.

6.4 مليار دولار إجمالي واردات مصر من السلع المعمرة

وأضاف التقرير، أن قيمة استيراد لعب الأطفال من الخارج، خلال 10 أشهر، وتحديدًا في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، ما قيمته 44 مليونا و760 ألف دولار، ما يعادل 702 مليون و732 ألف جنيه مصري.

وأشار تقرير النشرة السنوية للتجارة الخارجية عن شهر أكتوبر 2021، إلى أن قيمة ما استورده المصريون من الأجهزة المُعمرة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 بلغت 6 مليارات و443 مليونا و229 ألف دولار ما يعادل 101 مليار و158 مليونا و695 ألفا و300 جنيه، من بينها وخلال نفس الفترة «العشرة أشهر»، «الغسالات» بقيمة 47 مليونا و59 ألف دولار ما يعادل 738 مليونا و826 ألفا و300 جنيه مصري، وأجهزة تليفزيون وأجهزة هوائية ما قيمته 726 مليونا و208 آلاف دولار، ما يعادل 11 مليارا و401 مليون و465 ألفا و600 جنيه مصري، وسيارات ركوب، ما قيمته 2 مليار و580 مليونا و625 ألف دولار ما يعادل 40 مليارا و515 مليونا و812 ألفا و500 جنيه مصري.

مصر استوردت أثاث ومفروشات بـ1.7 مليار جنيه

ولفت التقرير الى أن قيمة ما استوردته مصر خلال العشرة أشهر من يناير الى أكتوبر 2021 من سلعة أجهزة التليفونات والهواتف للأفراد، بلغت مليارًا و353 مليونا و771 ألف دولار ما يعادل 21 مليارا و254 مليونا و204 آالف و700 جنيه مصري، بينما بلغ قيمة ما استوردته مصر من أثاث المقاعد وحوامل فرش 110ملايين و199 ألف دولار ما يعادل مليارا و730 مليونا و124 ألفا و300 جنيه مصري.