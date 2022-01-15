كيف تكون الرياضة مفيدة لمرضى السكري؟.. «مش هتحتاج لأدوية»

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم مع مرض السكري، إذ يظل ملازمًا لهم طوال الحياة، ويبحثون عن طرق للشفاء ولكن دون جدوى، لذا دائمًا ما يتعاملون بحرص في أكلاتهم وأسلوب حياتهم اليومي، ويفعلون ما يفيديهم، ومن ضمن الأشياء التي تفيد مرضى السكر ممارسة التمارين الرياضية، وفقا لما قاله الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

فوائد ممارسة الرياضة لمرضى السكر

وشدد «موافي»، خلال حديثه ببرنامجه «ربي زدني علما» على أهمية ممارسة الرياضة ودورها في تحسين مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، إذ تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على سهولة الاستغناء عن الأدوية التي يتناولونها بشكل دائم.

وأشار «موافي»، خلال برنامجه المذاع على شاشة «صدى البلد»، إلى أهمية دور الرياضة في ضبط معدلات الكوليسترول في الجسم، موضحًا أن ممارسة الرياضة بانتظام يساعد على رفع مستويات الكوليسترول الجيد HDL، وخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL.

وبالنسبة لمن يعتقدون أن الرياضة تقلل الوزن، قال «موافي»، إن دور الرياضة في فقدان السعرات الحرارية ليس كما يعتقده الناس، فهي ليست إلا وسيلة مساعدة بجانب اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولكنها ليست العامل الأول لفقدان الوزن تماما، وفق قوله.

وضمن فوائد ممارسة الرياضة، قال أستاذ الحالات الحرجة، إنها تتسبب في زيادة مستويات هرمون السعادة، من خلال تحسين وظائف الدماغ.

معلومات عن مرض السكري

وفي ذات الصدد، نشرت وزارة الصحة والسكان فيديو، توضح فيه معلومات عن مرض السكري، مشيرة إلى أنه يقع ضمن الأمراض المزمنة التي تلازم المريض، ولكن هناك بعض الأشخاص يمكن أن تشفى منه، خاصة الأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني، إذا اتبعوا نظامًا غذائيًا سليمًا، لتقليل وفقدان الوزن، يمكن أن يتعافوا من المرض، خاصة إذا كانوا في مراحله الأولى.