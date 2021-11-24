الصحة تحذّر مرضى السكري من فيتامين C والزنك

حذّرت وزارة الصحة والسكان، مرضى السكري، من الإفراط في تناول الفيتامينات، تفاديا لأي مضاعفات، موضحة أنّ مريض السكري يجب أن يتواصل مع طبيبه المختص بشكل دائم، ويداوم على الكشف والمتابعة والحصول على العلاج مجانا عن طريق المستشفيات الحكومية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

تطبيق صحة مصر لمساعدة مرضى السكري

وطالبت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، مريض السكري، بتحميل تطبيق صحة مصر عبر أندرويد أو آيفون، لمساعدته للوصول إلى أقرب وحدة صحية، للكشف والعلاج والمتابعة مجانا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ فيتامين C من الفيتامينات الضارة لمريض السكري، ولا يجب الإفراط في تناولها، فضلا عن الزنك، مشددة على أهمية إجراء التحاليل الضرورية بشكل دوري، أو التوجه لأقرب مركز للكشف عن الأمراض المزمنة، أو من خلال السيارات المتنقلة للكشف عن الأمراض المزمنة، التي تعمل ضمن المبادرة الرئاسية.

عيادات ثابتة بـ358 مركزا طبيا

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى تخصيص عيادات ثابتة داخل 358 مركزا طبيا ووحدة صحية بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، فضلا عن توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة.

وأشارت إلى تدريب الفرق الطبية على التعامل مع أجهزة قياس الكرياتنين في الدم، والدهون الثلاثية، والسكر التراكمي، وتدريب فنيو الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، كما جرى التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الكلى بالتوجه إلى الوحدات والمراكز الطبية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع التنبيه عليهم باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.