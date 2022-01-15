هل يمكن الشفاء من مرض السكر نهائيا؟.. طبيب يوضح

قال الدكتور أحمد سبعاوي، أخصائي الغدد الصماء، والسكر بالمعهد القومي للسكر، ومقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، في فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة والسكان المصرية، إن هناك 4 أنواع رئيسية للسكر، وهي السكر من النوع الأول، النوع الثاني، سكر الحمل، سكر لأسباب أخرى «سكر ثانوي».

أنواع مرض السكر

وأضاف «سبعاوي»، أن النوع الأول من مرض السكر، هو الأخطر، إذ يكون فيه البنكرياس غير قادر على إفراز الأنسلوين تماما، وعادة ما يأتي في السن الصغيرة، ويكون علاجه هو جرعات الأنسولين، لتعويض النقص به، أما النوع الثاني، الذي يصيب الفئة العمرية الأكبر بسبب العادات الغذائية الخطأ، أصبح منتشرًا بين الشباب أيضا، وأيضًا يفرز البنكرياس كمية أنسلوين أقل، كما يعاني المريض من مقاومة الجسم للأنسلوين، بسبب عدد من المخاطر الصحية، كالوزن الزائد، العامل الوراثي، قلة الحركة، قلة المجهود، تكيسات المبايض، أو الضغط العالي، والدهون المرتفعة، ويكون العلاج المتبع هو تناول الأقراص أو الأنسولين، أو الاثنين معًا، على حسب الحالة الصحية للمريض.

50% من حالات سكر الحمل تشفى بعد الولادة

أما النوع الثالث هو سكر الحمل، الذي يصيب بعض السيدات الحوامل، ويظهر في الأسبوع الـ23 وحتى الـ28 من الحمل، وفقا لما أقره أخصائي الغدد الصماء، والسكر بالمعهد القومي للسكروأشار، تشفى منه 50% من الحالات بعد الولادة، ويكون العلاج المتبع في معظم الحالات هو الأنسلوين، بالإضافة إلى النظام الغذائي، وفقا للحالة الطبية للمريضة.

وأوضح مقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، أن النوع الرابع من السكر هو "الثانوى"، أو سكر لأسباب آخرى، والذي ينتج عن خلل في بعض الأنظمة، مثل خلل الجينات، تناول بعض الأدوية التي تحتوى على الكورتيزون كأثر جانبي لها، لذا ينصح باستشارة الطبيب قبل تناول أية أدوية تحتوي على الكورتيزون، أو أدوية تقلل المناعة، بالإضافة إلى مشاكل البنكرياس يمكن أن تكون عامل أساسي للاصابة بالمرض، مثل الأورام التي تحدث بالبنكرياس، أو ازالة البنكرياس جراحياً، كل هذه العوامل تؤدي للإصابة بمرض السكر من النوع الرابع.

فقدان الوزن يعالج السكر

وأشار إلى أن «السكر» يقع ضمن الأمراض المزمنة التي تلازم المريض، ولكن هناك بعض الأشخاص يمكن أن تشفى من المرض، وخاصة الأشخاص التي تعاني من النوع الثاني، وأيضًا تعاني من زيادة الوزن، أو سمنة مفرطة، ففي هذه الحالة عندما يتبع الأشخاص نظامًا غذائيًا سليمًا، لتقليل وفقد الوزن، فيمكن أن يزول مرض السكر، وخاصة إذا كان المريض في أول خمس سنوات من المرض.

هل هناك علاج لمرض السكر؟

وأكد «سبعاوي» أن حتى هذه اللحظة، لا يوجد علاج نهائي لمرض السكر سوى في النوع الثاني، وفي حالة السمنة المفرطة، وخلال السنوات الأولى من المرض، مشيرا إلى أن هناك بعض التجارب التي تمت حول الشفاء النهائي من مرض السكر، من النوع الأول، وجار استكمال التجارب على مرضى آخرين؛ للتأكد من فاعلية العلاج، في القضاء على المرض نهائيًا، على أمل أن يكون العلاج توصل لنتيجة فعلية خلال 5 سنوات.