مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرون في حادثين منفصلين، اليوم السبت، وقعا بالطريق الصحراوي الغربي، والزراعي «مصر- أسوان»، أمام مركزي مغاغة والمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى مصرع «محمد. م. ع»، 65 سنة، مقيم بالقاهرة، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

وأصيب 8 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة لنقل الركاب «فان»، بترعة على جانب طريق العباسية بمركز مغاغة، شمال المحافظة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وانتقل رجال المرور لمعرفة أسباب الحادث وظروفه، ورفع آثاره، وتسيير الحركة بالطريق الزراعي.

انقلاب سيارة على طريق فرعي بسمالوط

وشهدت محافظة المنيا، الخميس الماضي، حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق فرعي بمركز سمالوط، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بإصابات طفيفة، كما شهد الطريق الدائري بمركز مطاي حادث اصطدام سيارة ربع نقل بتروسيكل، ونتج عن ذلك إصابة سائق.

وودعت المنيا قبل أسبوع، 17 من أبنائها الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم مدينة الطور بشمال سيناء، ومعظمهم من قرى متفرقة بمركز بني مزار، وكان من بين المتوفين في الحادث، سيدة وأبنائها الثلاثة، لقوا مصرعهم أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص، في طريق عودتهم إلى المنيا، وهم من قرية منشية يوسف بغرب مركز بني مزار.