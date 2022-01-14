محافظ المنيا: تيسيرات وحوافز وتخفيف إجراءات لإقامة المشروعات الصغيرة

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن توفير جهاز تشغيل شباب الخريجين (التابع لديوان عام محافظة المنيا) أكثر من 11 ألف فرصة عمل للشباب والفتيات، من خلال قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترة من 2014 وحتى 2021.

ولفت «القاضي» إلى أنه تمت الموافقة على 56 طلب من شباب الخريجين، المتقدمين للحصول على قرض من موارد الجهاز، بإجمالي مليون و120 ألف جنيه، والذين قد استوفوا كافة الشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن، لدعم مشروعاتهم الصغيرة، وتوفير 56 فرصة عمل مباشرة.

تشجيع الشباب على دخول مجال العمل الحر

وأكد محافظ المنيا، على أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية نحو التوسع في إقامة وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الشباب على الدخول في مجال العمل الحر، وتحفيزهم على الابتكار وريادة الأعمال، وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة، توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.

مزيد من التيسيرات والحوافز وتخفيف الإجراءات

ووجه المحافظ، بتقديم كل الدعم والمساندة لمشروعات الشباب، من خلال منح المزيد من التيسيرات والحوافز وتخفيف الإجراءات، للحصول على تمويل لمشروعاتهم، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات بالمحافظة، منها برنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وغيرهم.

من جانبه، عقد اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تشغيل شباب الخريجين، وذلك لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات المتعلقة بالجهاز، وأوضح محمد حسين، مدير جهاز شباب الخريجين، أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من الجمعيات الأهلية، الراغبة في الحصول على قرض من موارد الجهاز، والتي استوفت كافة الشروط والضوابط المنظمة لعملية الإقراض، وذلك بمبلغ 600 ألف جنيه، لـ4 جمعيات أهلية، لتوفير أكثر من 30 فرصة عمل.