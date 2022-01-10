بدء موسم توريد قصب السكر بمصنع «أبو قرقاص» في المنيا

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبو زيد، انطلاق الموسم الـ153 لتوريد قصب السكر، بمصنع سكر «أبو قرقاص»، بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والمهندس علاء السوهاجي، رئيس قطاعات مصنع سكر أبو قرقاص، واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص.

مصنع «أبو قرقاص» يغطي 34٪ من إنتاج مصر من السكر

قال المحافظ، إن مصنع سكر أبو قرقاص، يعمل بطاقة إنتاجية 115 ألف طن، خلال موسمي عصير القصب والبنجر، منها 40 ألف طن سكر خلال موسم عصير القصب، و75 ألف طن خلال موسم عصير البنجر، حيث يغطي ذلك حوالي 34٪ تقريبا من إجمالي إنتاج مصر من السكر، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى، التي يتم استخراجها من عصير قصب السكر، والتي تتنوع ما بين «الكحول النقي، وخميرة للأعلاف الحيوانية، وعلف حيواني».

المساحة المنزرعة من القصب بالمنيا.. 27 ألف فدان

ويضم مصنع سكر أبو قرقاص، مصنعي «القصب والبنجر»، حيث يرجع تاريخ إنشاء مصنع القصب إلى عام 1869، ويستهدف 6 آلاف طن قصب / يوم، وإجمالي الكمية التي يتم عصرها سنويا، 350 ألف طن قصب، حيث تبلغ إجمالي المساحة المنزرعة من القصب بالمحافظة 27 ألف فدان تقريبا، وإجمالي السكر المنتج خلال الموسم 40 ألف طن سكر تمويني.

ويضم مصنع سكر أبو قرقاص، مصنع البنجر، والذي تم إنشاؤه عام 1999، ويستهدف 6 آلاف طن بنجر/ يوم، كما أن إجمالي الكمية المعصورة سنويا 550 ألف طن بنجر، وإجمالي المساحة المنزرعة بنجر بالمحافظة 18 ألف فدان، وإجمالي السكر المنتج خلال الموسم، 75 ألف طن سكر تمويني، كما أن المصنع يضم صناعات تحويلية، حيث يتم إنتاج الكحول الإيثيلي الأبيض من المولاس، بطاقة 120 ألف لتر يوميا.