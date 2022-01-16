أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم 16 يناير 2022

فوائد عدة تنتج عن تناول الخضروات، بفضل الألياف الغذائية العالية التي تحويها، فهي قادرة على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم والإخراج، كما تعطيك الشعور بالشبع حال رغبتك في فقدان الوزن، لذا يبحث الكثيرون عن أسعارها بصفة يومية، لشرائها وتناولها وإدخالها في تحضير العديد من الوجبات.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، آخر أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الأحد الموافق 16 يناير الحالي، وفق جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي، في السطور التالية.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وشهدت أسعار الخضروات اليوم استقرارا نسبيا في الأسواق المحلية، وجاءت أسعارها كما يلي:

سجل سعر كيلو جرام البسلة نحو 8 جنيهات، ووصل سعر الخس الكابوتشي إلى 10 جنيهات، وسجل سعر الطماطم نحو 7 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو جرام من السبانخ نحو 7 جنيهات.

والخس من الخضروات التي يقبل كثيرون على شرائها، لما لها من فوائد جمّة، إذ بلغ سعر الخس المر نحو 3 جنيهات للحبة الواحدة، بينما بلغ سعر الخس الأحمر 5 جنيهات، فيما بلغ سعر الخس المشرشر 4 جنيهات للحزمة، وجاء سعر كيلو الملوخية الخضراء بسعر 4 جنيهات.

الفلفل الألوان بـ20 جنيها و«ربع عيش غراب» بـ40 جنيها

وسجل سعر الفلفل الألوان اليوم نحو 20 جنيها، ينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، وسجل الفلفل الحامي البلدي 10 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومي نحو 7 جنيهات.

ووصل سعر كيلو البطاطا إلى 5 جنيهات، وطبق عيش الغراب وزن 250 جراما 40 جنيهًا، بينما وصل سعر البامية إلى 12 جنيهًا للكيلو، وسجلت الكوسة نحو 6 جنيهات، ووصل سعر الفاصوليا إلى 8 جنيهات اليوم، وتراوح سعر الليمون اليوم بين 5 و7 جنيهات، بينما تراوح سعر البطاطس اليوم بين 4 و7 جنيهات، وسجل سعر الكيلو جرام من البروكلي 8 جنيهات، والخيار البلدي 7 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

وسجل سعر حبة القرنبيط متوسط وزن 2 كيلو نحو 7 جنيهات، وجاء سعر الجزر بـ5 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات، وسعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات، فيما تراوح الباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيه.