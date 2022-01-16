العراقيون يرسخون روح المحبة بين المحافظات بالدراجات

بمشاركة أكثر من 150 متسابقا من مختلف محافظات العراق، تم تنظيم فعاليات مارثوان مملكة ميسان للدراجات الهوائية، الذي شهدته مدينة العمارة، والذي يعد الأول من نوعه في جنوب العراق، وسط إشادات من جانب العراقيين المشاركين والمتابيعن بما أحدثه الماراثون من ترسيخ لروح المحبة والتآخي بين المحافظات.

أول حدث من نوعه في ميسان

شارك في المارثون فريق «بايك داد» الذي يعد من أكبر الفرق للدراجات الهوائية في الشرق الأوسط، وكذلك فريق «دراجو البصرة» و«دراجو بابل» وفريق «دراجو ميسان»، وعدد من هواة رياضة الدراجات الهوائية في محافظة ميسان، التي شهدت لأول مرة مثل هذا النوع من السباقات.

المشرف على المارثون، حازم رزاق المحمدواي، استعرض في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، خط سير الماراثون، مشيرا إلى أنه انطلق من سيطرة الزيوت مروراً بمجسرين رئيسيين في مركز المحافظة باتجاه مديرية شرطة محافظة ميسان وانتهاء بمنصة الاحتفال أمام مديرية بلديات ميسان، مؤكدا على أنه شهد تنافساً كبيراً بين المتسابقين.

دعوة لتكرار الحدث بجميع محافظات العراق

أما المشاركون في الماراثون فعبروا من جانبهم عن سعادتهم لزيارة محافظة ميسان والمشاركة في هذه الفعالية الرياضية، مؤكدين على ضرورة تنظيم مثل هذه النشاطات الرياضية والفعاليات المتنوعة في جميع محافظات العراق، لكونها تهدف إلى توطيد أواصر المحبة بين العراقيين، فضلا عما تحدثه من زيادة عدد ممارسي هذه الرياضة.

ومن ناحيته، قال الناشط المدني فراس المحمداوي، رئيس فريق «تطوعيون»، إن الماراثون هو الأول من نوعه، مؤكدا على أنه يأتي بمثابة رسالة سلام ومحبة من محافظة ميسان لكل العراق، وأن الغاية منه المشاركة والتفاعل وليس الفوز أو الخسارة.

وكانت العراق قد شهدت في أعقاب الغزو الأمريكي له الذي بدأ عام 2003، اضطرابات وعدم استقرار أمني وعنف طائفي وإرهاب، لا زالت آثاره وتوابعه باقية حتى الآن، وهو ما جعل منظموا هذ المارثون يعولون على مثل هذه الفعاليات في استعادة روح المحبة والتآخي في مختلف أنحاء العراق.