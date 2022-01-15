«خرجوا من السجن ورجعوا له تاني».. سقوط عصابة «تيتو» لسرقة الموتوسيكلات

في نهاية عام 2020 خرج صديقان، «طارق. م»، 26 عاما وشهرته «تيتو»، و«حسام .ب»، 29 عاما، من سجن طنطا العمومي بعد قضائهما سنة سجنًا بتهمة السرقة، لكنهما لم يقررا التوبة بل خرجا عازمين على متابعة نشاطهما الإجرامي، لكنهما قررا تحويل نشاطهما من سرقة المحال إلى سرقة الموتوسيكلات غير المرخصة والتوك توك.

اتفاق

تقابل المتهمان، وفقا لتحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، مع صديقهما الثالث «فتحي. ذ» 24 عاما، الذي كان يمتلك دراجة نارية وتدربوا بها على كيفية سرقة الموتوسيكل عن طريق نزع أسلاك الكونتاك أو وحدة التشغيل وإعادة توصيلها ثم سرقة الموتوسيكل.

أول سرقة

سرق المتهمون دراجتين من منطقة زفتى في الغربية، وغيَّروا معالمها واستخدموا تلك الدراجات في سرقة 15 دراجة نارية أخرى عن طريق التوجه إلى قرى ومناطق بعيدة في الدقهلية والقليوبية وسرقة الدراجات بنفس الطريقة وإعادة بيعها مرة أخرى بثمن زهيد كان لا يتعدى 2000 جنيه للدراجة الواحدة.

نشاط سري

ظل نشاط المتهمين سريا حتى أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية قيام 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك»، مُتخذين من نطاق المديرية والمديريات المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

القبض على المتهمين

تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 17 واقعة بدوائر قسم شرطة زفتى ومركز شرطة السنطة بالغربية ومركزي شرطة طوخ وكفر شكر وقسم شرطة ثان بنها بالقليوبية وقسم شرطة ميت غمر ومركز شرطة أجا بالدقهلية ومركزي قويسنا وبركة السبع بالمنوفية وقسم شرطة الزقازيق بالشرقية، أرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها و15 دراجة نارية، 2 مركبة توك توك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.