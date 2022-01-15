ضبط لص سرق مؤسسة خيرية.. وسقوط متخصصين في سرقة لافتات إعلانية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص سرق عددا من الأجهزة الكهربائية من مقر إحدى المؤسسات الخيرية في الأميرية، كما تم ضبط اثنين آخرين يسرقان اللوحات الإعلانية من إحدى شركات الدعاية والإعلان لبيعها لتجار الخردة، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

وتلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مسئول بإحدى المؤسسات الخيرية، باكتشافه سرقة ماكينتي خياطة ومقص كهرباء، ومروحة كهربائية، من داخل المؤسسة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الآيس بقصد التعاطي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «التسلق»، وأقر بتصرفه فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميله «سيئ النية»، مقابل مبلغ مالي، وإنفاقه المبلغ على شراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

وتمكنت المباحث من ضبط الشخص الذي اشترى من المتهم المسروقات، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها وأرشد عن المسروقتا، وتم ضبطها، وتعرف عليها المُبلغ.

سقوط شخصين سرقا لافتات إعلانية

وضبطت مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، شخصين، سرقا 14 عمود قواعد لافتات إعلانية، وكابل كهرباء، وذلك أثناء وجود قوة أمنية تتابع الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، ومشاهدة المتهمين حال إستقلالهما دراجة نارية «تروسيكل»، ملك وقيادة أحدهما.

بسؤال المتهمين عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من المنطقة محل الضبط بأسلوب المغافلة، وأضافا بأنهما كانا فى طريقهما لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية، وتبين أنها خاصة بإحدى شركات الدعاية والإعلان، وباستدعاء مسئول بالشركة تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقاهرة

تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من إحدى السيدات، بأنها حال تواجدها بمسكنها شاهدت بعض الأشخاص أثناء محاولتهم سرقة مسكنها، فاستغاثت بالجيران، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها، شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالسلام، مستخدمين فى ذلك سيارة مستأجرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وجهاز لاب توب «مجهول المصدر».

بمواجهة المتهمين أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق، وأنهما وراء ارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وحيازتهما السلاح الناري بقصد الدفاع، وجهاز الكمبيوتر من متحصلات واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصريفهما للمسروقات المستولى عليها لدى 3 عملاء سيئي النية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، وباستدعاء المجنى عليهم، اتهموهما بالسرقة.

تشكيل عصابى تخصص «مفتاح مصطنع»

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين، من ضبط 4 أشخاص (لاثنين منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول)، أثناء استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم حقيبة تحوي كمية من المفاتيح المصطنعة، وكالون كامل الأجزاء بالمفتاح الخاص به، ومفتاح إنجليزي، و2 مفك.

بمناقشة المتهمين اعترفوا بشروعهم فى سرقة مسكن في عين شمس بأسلوب «المفتاح المصطنع، وكسر الكالون» بالاشتراك مع آخر (سائق)، تم ضبطه بإرشادهم، إلا أنهم استشعروا بتواجد قاطنيها داخل الشقة فلاذوا بالفرار.

وأقر المتهم الأخير (السائق)، بأنه نظرا لإرتباطه بعلاقة صداقة بمالك الشقة (يحمل جنسية إحدى الدول) وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية داخل الشقة محل سكنه، ومعرفته بمواعيد تواجده بمسكنه، اتفق مع المتهمين المضبوطين على سرقتها أثناء عدم تواجده، إلا أنهم فوجئوا بتواجده داخل الشقة فلاذوا بالفرار دون ارتكاب الواقعة.

وبتفتيش مسكن أحدهم عُثر بداخلها على طبنجة صوت وأوراق مالية من العملة الوطنية (فئات مختلفة) بإجمالى 54 ألف جنيه «مقلــدين»، واعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص (محبوس على ذمة إحدى القضايا)، بقصد شراء مواد مخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة عين شمس بالقاهرة.