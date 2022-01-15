الرعاية الصحية في أسبوع: ميكنة منظومة تأمين أسوان ونجاح 3 عمليات نادرة

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، «رعاية نيوز»، التي تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولى والمحلي، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

واستهلت «رعاية نيوز» باستعراض تصريحات الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، التي أكد خلالها نجاح مصر في إحداث توازن بين الرعاية الصحية ومجابهة فيروس كورونا، مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية، مؤكدًا انتهاج سياسة الاستجابة السريعة والمناورة بالإمكانات المتاحة وتعاون كل القطاعات المعنية بالشأن الصحي لمجابهة فيروس كورونا.

تسجيل الملفات الإلكترونية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

وأشارت «رعاية نيوز» خلال نشرتها الدورية إلى إعلان الدكتور أحمد السبكي، بدء أعمال الميكنة وتسجيل الملفات الإلكترونية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، مؤكدًا جاهزية كل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بأحدث التقنيات العالمية.

وتابعت النشرة، بإعلان نجاح أول عملية استئصال ورم سرطاني بالكُلى بتقنية منظار البطن الجراحي لمُسِن بمستشفى السلام بورسعيد، وتنقذ حياة طفل رضيع عمره شهر ونصف بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، علاوة على نجاح أول عملية حول أُنسي خَلقي لطفلة، بمستشفى الرمد التخصصي التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

تشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر

وأشارت النشرة الدورية، إلى تشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، ولفتت إلى تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك الدولي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وتابعت النشرة الدورية «رعاية نيوز»، بإعلان نجاح أول جراحة ميكروسكوبية لإصلاح عيب خلقي بالجفن لطفلة بمجمع الإسماعيلية الطبي، وجراحة تجميلية دقيقة وناجحة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، لإصلاح تشوه خلقي بصيوان الأذن لطفل، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

واختتمت «رعاية نيوز»، بالإعلان عن انعقاد مؤتمر علمي تحت عنوان «الأورام والقلب تطبيقات وأساسيات»، بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وجامعة قناة السويس، علاوة على إطلاق برنامج تدريبي متقدم على الرعاية التمريضية التخصصية بالمستشفيات التابعة لها بمحافظة بورسعيد.