«الرعاية الصحية في ظل كورونا» مطالب ممثلة فلسطين في منتدى الشباب

خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، انعقد نموذج مُحاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمشاركة شباب من مختلف دول العالم، رغبة من مصر في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وسعيا منها لتطوير قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجاءت أول كلمة من نصيب ممثل دولة تونس ممثلا للمجموعة الأفريقية إذ أوضحت كلمته أن الدول الأفريقية لديها القدرة على مواجهة الأوبئة، إلا أن التمييز في اللقاحات ينتج عنه كارثة، مشددا على ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية الأخرى المؤمنة بحقوق الإنسان.

ممثلة فلسطين: الاحتلال انتهك حق الفلسطنيين في الصحة

من بين المشاركين في منتدى شباب العالم، حضرت نور مسارعي، ممثلة لدولة فلسطين، وأشارت في كلمتها أمام رئيس الجمهورية إلى ما قام به الاحتلال من انتهاك للالتزامات الدولية فيما يتعلق بالحق في الصحة لأبناء الشعب الفلسطيني، فالقيود الكبيرة المفروضة على حركة المرضى والعاملين الصحيين عرقلت بالفعل وصول الفلسطينيين إلى خدمات الرعاية الصحية، بحسب ما جاء في كلمتها.

«نموذج المحاكاة بمثابة تدريب للشباب لتأهيلهم مستقبلا لتمثيل بلادهم في المحافل الدولية دبلوماسيا»، تقول نور الفلسطينية المشاركة في محاكاة الأمم المتحدة في بداية حديثها لـ«الوطن» مؤكدة حرصها الدائم على التعبير عن قضية بلادها بموجب حقوقي وإطار قانوني بشكل صحيح أمام العالم كله دون ملل.

«نور»: مهم جدا نوصل صوتنا للعالم

إلى جانب الإشارة إلى أثر جائحة كورونا على الفلسطينيين، دعت «نور» دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديم الدعم اللازم لمنظمة الأونروا الفلسطينية لتقديم الدعم اللازم والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطيين: «مهم جدا نوصل صوتنا وبتمنى يكون في منتدى عالمي مثل هيك في فلسطين يوما ما».

واختتمت الفتاة الفلسطينية حديثها بالإشادة بنجاح منتدى شباب العالم في ظل استمرار جائحة كورونا مع اتباع كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لوقاية الوفود المشاركة.