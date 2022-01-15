محافظ كفر الشيخ يشيد بجهود الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بجهود مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار التعاون المشترك بينهم من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها مؤسسة الشباب والرياضة وتهتم بالمرأة والفتاة وفق خطة الدولة المصرية بتمكين المرأة المصرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة.

دورات تدريبية في مجال إقامة المشروعات الصغيرة

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، في بيان، إن مديرية الشباب والرياضة تقيم الدورات التدريبية في مجال إقامة المشروعات الصغيرة لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال أندية الفتاة و المرأة، كذلك الندوات التثقيفية والوعي السياسي وحقوق المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأوضح، تحرص مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة على تقديم خدمات مشتركة من أجل خدمة المجتمع المدني، أقربها على أرض الواقع تقديم خدمة حملة تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال مركز شباب شنو حتى الآن لمد يد العون لأهالي القروية والمناطق المجاورة.

شباب كفر الشيخ: تفعيل البرامج الرياضية للمرأة والفتاة

وأضاف «محروس»، تهتم شباب كفر الشيخ بتفعيل البرامج الرياضية للمرأة والفتاة من خلال البرنامج القومي المنفذ من خلال إدارة التنمية الرياضية والمشروع القومي دراجتك صحتك بمشاركة الفتيات والسيدات، هذا بخلاف كافة الفاعليات الرياضية الأخرى التي تشهد مشاركة متميزة للمرأة والفتاة بشكل عام.

وكرمت الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها مؤسسة الشباب والرياضة وتهتم بالمرأة والفتاة وفق خطة الدولة المصرية بتمكين المرأة المصرية تهتم شباب كفر الشيخ بتفعيل البرامج الرياضية للمرأة والفتاة من خلال البرنامج القومي المنفذ من خلال إدارة التنمية الرياضية والمشروع القومي دراجتك صحتك بمشاركة الفتيات والسيدات، هذا بخلاف كافة الفاعليات الرياضية الأخرى التي تشهد مشاركة متميزة للمرأة والفتاة بشكل عام.