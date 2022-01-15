وصول جثمان السفير علاء رشدي إلى القاهرة.. استعدادات لدفنه في «الغفير»

وصل جثمان السفير علاء رشدي سفير مصر في إيطاليا، إلى مطار القاهرة، منذ قليل، بعد أن توفي فجر الجمعة إثر أزمة قلبية، ونعته وزارة الخارجية باعتباره نموذجا للإخلاص المهني وفق بيان رسمي، وكشفت مصادر لـ«الوطن» عن أن زوجته أيقظته لأداء صلاة الفجر فنظر لها ثم ابتسم ونطق الشهادتين وتوفي في الحال.

ونقل جثمان السفير علاء رشدي على رحلة متجهة إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت العاصمة الإيطالية روما، وكان عدد من السفراء العرب ورموز الجالية المصرية في إيطاليا أقاموا صلاة الجنازة عليه، أمس، في منزله بالسفارة المصرية في روما الذي كان رمزا من رموز العمل الدبلوماسي المصري.

المتحدث باسم الجالية المصرية: السفير علاء رشدي توفي بعد أن أيقظته زوجته لصلاة الفجر

وكان محمد يوسف المتحدث باسم بالجالية المصرية في لبنان صرح، في اتصال لـ«الوطن»، أن السفير علاء رشدي صلى العشاء مساء الخميس، وبحسب زوجته نام وكانت تيقظه لاحقا لصلاة الفجر، فنظر في اتجاهها ثم ابتسم ونطق الشهادتين وتوفي في الحال إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأوضح المتحدث باسم الجالية المصرية أن السفير علاء رشدي كان من الشخصيات التي يحزن عليها، ولديها خبرة دبلوماسية كبيرة، لافتا إلى أن كل من شاركوا في الصلاة على جنازته كانوا في منتهى الحزن.

عدد من السفراء العرب ورموز الجالية المصرية يؤدون صلاة الجنازة على السفير علاء رشدي

وأقيمت صلاة الجنازة على السفير علاء رشدي في منزله بسفارة مصر في روما، بمشاركته وعدد من السفراء العرب، ورئيس الجالية المصرية في روما عادل عامر والدكتور فايق خليل نائب رئيس الجالية المصرية في إيطاليا ومديرة مكاتب الجامعة العربية في إيطاليا.

وأكدت مصادر أن جثمان السفير علاء يوسف سيدفن في «مقابر الغفير» بالعاصمة المصرية القاهرة، إذ أنه من مواليد القاهرة.