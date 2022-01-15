وزير العدل ينعى السفير علاء رشدي: صاحب مسيرة دبلوماسية متميزة

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، علاء رشدي سفير مصر في إيطاليا ومساعد وزير الخارجية السابق لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، الذي انتقل إلى جوار ربه فجر أمس، بعد مسيرة من العطاء في خدمة الوطن.

دبلوماسي متميز

وأكد وزير العدل، في بيان، اليوم السبت، أن الفقيد كان دبلوماسيًا متميزًا ذا عطاء وفير تفانى في أداء عمله، وقدم مجهودا كبيرًا خلال مسيرته الدبلوماسية، وإبان توليه الأمانة العامة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان.

وزير العدل يعزي أسرة السفير الراحل

وتقدم وزير العدل، بالعزاء إلى أسرة الدبلوماسية المصرية، وإلى أسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.