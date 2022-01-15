موعد مباراة مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة.. اضبط التردد

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره غينيا بيساو، التي تقام مساء اليوم السبت، ضمن مباريات دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى الفوز على نظيرة الغيني من أجل الحصول على فرصة للتأهل للدور التالي، بعد خسارته في الجولة الأولى من نيجيريا بهدف نظيف.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية مبارة منتخب مصر ضد غينيا بيساو، مساء اليوم السبت الموافق 15 يناير الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أرمدي أدجيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

وتمتلك قنوات «بي إن سبورتس» حق بث مباريات بطولة أمم إفريقيا، إلا أن هناك عددا من القنوات التي تنقل مباراة مصر وغينيا بيساو، بشكل مفتوح، وهي:

قناة آرينا سبورت

تأتي على قمر الهوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة يورو سبورت

القمر الصناعي هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

قناة RTB TV بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

قناة RTI 1 كوت دي فوار

القمر الصناعي: بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

ترتيب منتخب مصر في مجموعته ببطولة أمم إفريقيا

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، دون أي نقاط، بعد خسارته المباراة الأولي ضد نيجيريا بهدف مقابل لا شيء، في حين تتصدر نيجيريا الصدارة بـ3 نقاط، ويأتي بعدها السودان برصيد نقطة واحدة، ثم غينيا بيساو بنفس الرصيد.