الأمم الأفريقية تعيد الحياة للمقاهي وتنعش مبيعات المشروبات الساخنة

أنعشت مشاهدة كأس الأمم الأفريقية مبيعات الشاى والقهوة والمشروبات الساخنة بنسبة 40%، خاصة مع تشفير المباريات التي تستغلها الكثير من المقاهي لجذب الزبائن باستخدام شاشات عرض كبيرة لعرضها بمقابل أو بالمشاريب.

قال عفت صلاح نائب رئيس شعبة أصحاب المقاهي بالغرف التجارية، إن «عددا كبيرا من المقاهي استعدت لكأس الأمم الأفريقية في أول يوم للبطولة، بعد سنوات من الركود والمعاناة من الإغلاق والعمل بنصف الطاقة، حيث نجدها طوق نجاة من السماء لكي نحقق أرباحًا ونلقى رواجًا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المقاهي والتى أدت إلى إغلاق بعضها ولجوء البعض الآخر إلى مهن أخرى».

ولفت إلى أنه بالرغم من أن كأس الأمم الأفريقية جاء في وقت الشتاء والطقس السيئ الا أن المقاهي اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمشاهدة أفضل.

كأس الأمم جذبت عددا كبيرا من المواطنين والأجانب الأفارقة إلى المقاهي

وأضاف أن كأس الأمم الأفريقية جذبت عددا كبيرا من المواطنين إلى المقاهي مرة أخرى، وجذبت عددا من الجنسيات الأفريقية ليتوافدوا على المقاهي بشكل كبير لمشاهدة المباريات في بعض المناطق.

وتابع أن هناك إقبالا كبيرا على المشروبات الساخنة بنسبة 40%، وخاصة الشاي والقهوة في المقاهي، بالإضافة للأكشاك التي تبيع الشاي والقهوة في كل أحياء الإسكندرية والمحافظات، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه هناك التزام تام بالإجراءات الاحترازية.

واستبعد حدوث أي زيادات في سعر المشروبات الساخنة بدعوى أن الزيادة تستلزم تعديل قائمة الأسعار من السياحة والمصايف وصعبة أيضا في الأماكن الشعبية، إنما الأماكن السياحة «مش بتفرق معاه والأماكن بتحاول تاخد البن بسعر معقول عن طريق زيادة حصة الطلبية البن».

وفي سياق آخر، قال تيسير البغدادي «حراز» نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسواق العطارة شهدت إقبالا كبيرا من المستهلكين لشراء القهوة والشاي والمشروبات الساخنة تزامنا مع موجة البرد وكأس الأمم الأفريقية.

واحتل الشاي والقهوة مكان الصدارة في المبيعات بشكل كبير، خلال تلك الأيام الماضية، وخاصة من اصحاب المقاهى وعربات وأكشاك القهوة والمشروبات الساخنة «التيك أواي» في الشوارع والميادين بنسبة 40% مع ثبات الأسعار وذلك بعد ارتفاعات عالمية لأسعار الشاي والبن.

وقال إن متوسط أسعار بعض المشروبات الساخنة، مثل الكاكاو 90 جنيها بحسب الجودة، بينما القرفة 60 جنيها للكيلو، والينسون 48 جنيهًا، والكركديه 60 جنيهاً والسحلب يبدأ من 48 ويصل إلى 200 جنيه بحسب الجودة والزنجبيل سجل 60 جنيهاً، والحلبة 18 جنيهاً.

فيما قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبيعات البن ارتفعت بنحو 40% نتيجة ارتفاع الطلبات من قبل المستهلكين وأكشاك القهوة والعربيات التيك أواي بسبب الطقس السيئ وكأس الأمم الأفريقية، وبالرغم من استهلاك القهوة على مدار العام إلا أن المبيعات شهدت زيادة في المبيعات، مضيفا أن الأسعار استقرت، خلال هذه الأيام بعد ارتفاعات متعددة للبن.

وتابع: «يباع البن السادة المحوج المخصوص سوبر الوسط بسعر 115 والبن الأخضر بالحبهان يباع بسعر 92 والسادة الفاتح يباع بسعر 48 والمحوج الفاتح يباع بسعر 120 جنيها».