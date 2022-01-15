مدير «الإطفاء» بالقوات المسلحة: لدينا أحدث أجهزة على مستوى العالم

قال اللواء محمد الدسوقي، مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ بالقوات المسلحة، إن الإدارة تعود نشأتها لعام 1952 تحت مسمى فرع الإطفاء للقوات المسلحة، ثم أعيد تنظيمها عام 1960 وأصبحت هيئة تابعة لهيئة الإمداد والتمويل في القوات المسلحة، ثم أعيد تنظيمها مرة أخرى عام 2016 لتصبح إدارة الإطفاء والإنقاذ بالقوات المسلحة إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتمويل، موضحًا أن المهمة الأساسية للإدارة تأمين وحدات وتشكيلات القوات المسلحة ضد أخطار الحريق من خلال نشر الوعي الإطفائي بين الأفراد، وتدريب الأفراد والعناصر على كل ما هو جديد في مجال الإطفاء والإنقاذ.

الإدارة لديها دورا حيويا للغاية مع الحماية المدنية

وأضاف «الدسوقي»، خلال حواره في برنامج «درع الوطن»، الذي يُعرض على «TeN»، أن هذه الإدارة لها دور حيوي للغاية مع الإدارة العامة للحماية المدنية، «هي العنصر المناظر لينا في وزارة الداخلية، فيه تنسيق كامل في الأحداث والكوارث الكبيرة، في حالة طلبهم للدعم تؤخذ الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بشكل فوري، فيه أحداث كبيرة إحنا لا ننتظر من الحماية المدنية طلب دعم، بنتدخل على طول في الأحداث التي تمس الأمن القومي المصري»، مؤكدًا أن هناك خطة تأمين إطفائي في كل وحدات القوات المسلحة، تشتمل على عناصر معينة سواء من الضباط أو من الصف أو الجنود.

سيارات الإطفاء منتشرة في جميع أنحاء القوات المسلحة

وأشار مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ بالقوات المسلحة، إلى أن هناك أجهزة مختلفة للإطفاء، وهناك إنذارات وإطفاء، كمان أن سيارات الإطفاء منتشرة في جميع أنحاء القوات المسلحة، مؤكدًا أن الإدارة على إطلاع بكل ما يحدث في العالم من تطوير مستمر في معدات الإطفاء والبحث والإنقاذ، «عندنا على سبيل المثال وليس الحصر، إحنا مميزين جدا في معدات البحث والإنقاذ، ممكن نذكر بعض الأمثلة منها، عندنا جهاز البحث تحت الأنقاض يعمل بالموجات فوق الصوتية جهاز متطور جدا، يبحث عن الأفراد الأحياء على عمق 15 مترا، بدائرة نصف قطرها 10 أمتار».

وتابع: «عندنا الكاميرا الحرارية اللي ممكن نستخدمها في أعمال الإطفاء والإنقاذ، عندنا السلالم ومنصات الإطفاء المختلفة من خارج المباني لأطوال مختلفة تبدأ من 17 متر لـ104 أمتار، ده أحدث حاجة موجودة في العالم كله».