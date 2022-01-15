أحمد آدم: موقف زوج معلمة المنصورة «مش رجولة».. أتمنى يرجعوا لبعض

علق الفنان أحمد آدم، على واقعة معلمة المنصورة آية يوسف، بعد طلاقها من زوجها بسبب تسريب فيديو لها في أثناء رقصها على مركب نيلي في رحلة تابعة لنقابة المعلمين، إذ قال: «شوفنا أسر بتتدمر بسبب الفيس بوك، هي مش غلطانة، اللي صورها طبعًا ونشر الفيديو والصور بدون علمها هو اللي غلطان ولازم يتعاقب لأنه لم يستأذنها قبل نشره أو تصويره، سواء هي عملت حاجة صح أو غلط مكانش من المفروض نخترق حريات بعض»، واصفًا موقف زوجها لها بطلاقها بأنه «مش رجولة»، وذلك خلال حواره في برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، على قناة «إم بي سي مصر».

آدم: هل طلقها عشان الناس عرفت ولا عشان الموقف نفسه؟

وأضاف «آدم»، أن المعلمة كانت في رحلة نيلية: «المفروض يعني نعمل إيه؟، اللي بيضايقني إنه بيتم اتخاذ إجراءات ضد شخص مش من المفروض اتخاذ أي إجراء ضده، يعني المعلمة يتم اتخاذ إجراءات ضدها ليه؟ اللي صور المفروض هو اللي يتحاسب، الحرية مسؤولية، بس هي وجوزها أتمنى يرجعوا لبعض، هو عمل موقف مش حلو إنه طلقتها، هل طلقها عشان الناس عرفت ولا عشان الموقف نفسه، ده موضوع بقاله شهر وأكيد سمع عنه، ومش بعيد تكون ورتك صورة وهي بترقص، مش رجولة إنك تطلقها».

سبب شهرة القضايا على السوشيال ميديا

وعن سبب شهرة القضايا التي تنتشر على السوشيال، وعن إعطاء أهمية كبيرة للسوشيال ميديا، قال الفنان أحمد آدم: «أي قناة حتى لو بتتشاف بتكون أكتر، لو قناة مش بتتشاف أقل حاجة هيشوفها 600 مليون أو 800 مليون، السوشيال ميديا اللي بيديلها اهتمام نقل القنوات التليفزيونية عنها، والقنوات بتاخذ اخبارها من السوشيال، فالأخبار اللي مش بتبقى مشهورة غير لفئة معينة، فجأة بقت تتشهر عند الناس كلها، ونقعد نشتكي، ونقول إيه اللي بيحصل رغم إننا احنا مساهمين في الحكاية دي».

وطالب بتجاهل الأمور السلبية على السوشيال ميديا وعدم المشاركة في نشرها: «حتى مجرد تشيير البوست ده مشاركة ومسؤولية، لو عاوز تقضي على سلبية تجاهلها، بس ليه تتجاهل الإيجابيات، الصحف الصفراء ليها زبون فيه زبون يحب النميمة، ويحب الأخبار اللي فيها شتيمة في حد واللي فيها شماتة في حد».