شوقي: قرار عودة «معلمة المنصورة» لعملها يخص «الوزارة» فقط

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عودة آية يوسف، معلمة المنصورة صاحبة واقعة «فيديو الرقص» إلى عملها مرة أخرى، بإحدى المدارس التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، بعد تحويلها للتحقيق، بسبب الفيديو الذي نشر على مواقع السوشيال ميديا.

وزير التعليم: قررنا عودة «آية» للعمل بعد اكتمال المعلومات عن فيديو الرقص

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ الوزارة قررت عودة آية يوسف، معلمة المنصورة صاحبة واقعة فيديو الرقص للعمل مرة أخرى، ومباشرة عملها بداية من اليوم، بعد دراسة الوزارة للواقعة واكتمال المعلومات عنها، موضحا أنّ قرار عودة المعلمة لعملها، يخص الوزارة وليس لأي جهة دخل بقراراتنا الداخلية من قريب أو بعيد.

وطالب وزير التربية والتعليم، جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بالاستعداد الجيد لامتحانات التيرم الأول، مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة أوميكرون.

أوميكرون لن يؤجل الامتحانات

وأوضح وزير التعليم، أنّ متحور كورونا الجديد أوميكرون لن يؤجل الامتحانات، وستعقد في مواعيدها المحددة بداية من 15 يناير الحالي، في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، ولن تعقد أي امتحانات في المنازل بسبب أوميكرون.

معلمة المنصورة تستلم عملها اليوم

وكشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، عن أنّ المعلمة آية يوسف، معلمة المنصورة صاحبة فيديو الرقص، أثناء رحلة مع نقابة المعلمين بالمنصورة مع عدد من زملائها على متن مركب نيلي، عادت إلى العمل اليوم رسميا في إحدى المدارس التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، ولكن إلى مدرسة غير التي كانت تعمل بها.