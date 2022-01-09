مصادر: إعادة «معلمة المنصورة» إلى عملها بالتربية والتعليم

كشف مصدر مسئول بالمجلس القومي للمرأة، أن المعلمة «آية» التي ظهرت في فيديو الرقص أثناء رحلة مع نقابة المعلمين بالمنصورة مع عدد من زملائها على متن مركب نيلي، ستعود للعمل في إحدى المدارس التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، ولكن إلي مدرسة غير التي كانت موجودة بها.

مصدر بـ«التربية والتعليم» يؤكد عودة «آية» للعمل

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنه بناء على تعليمات من وزارة التربية والتعليم، بإعادة المعلمة للعمل بالحصة في إحدى مدارس مدينة المنصورة، وأنه بالفعل تم إخطارها بقرار عودتها، وتوزيعها على إحدى المدارس في «شارع الثانوية» بمدينة المنصورة.

يذكر أن مشكلة «آية» قد تصاعدت حتى وصلت إلى الانفصال عن زوجها والذي غضب من الهجوم الشديد عليه وعليها.

بيان للمجلس القومي للمرأة لمساندة المعلمة

ومن جهة أخرى، أصدر المجلس القومي للمرأة فرع المنصورة، بيانا، جاء فيه أن الدكتورة أمينه إبراهيم شلبي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، صرحت، بأن مشكلة معلمة المنصورة، الإثم فيها يقع على الشخص الذي صور الفيديو ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق، وأن ذلك يعد انتهاكا للخصوصية وحرمة الحياة الخاصة والتي تعتبر جريمة في قانون العقوبات المصري.

وأضاف البيان أن مقررة الفرع، قد أوفدت الدكتورة داليا الإتربي، عضو فرع المجلس، إلى المعلمة لمساندتها والوقوف بجانبها من خلال تواصلها مع مكتب الشكاوى بالمجلس.