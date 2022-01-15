دينا عبدالفتاح تكتب : .. مبدعات يغيّرن فلسفة التسويق المالى فى مصر!

قصص ريادة متعددة حققتها المرأة المصرية على رأس قطاعات التسويق فى البنوك خلال السنوات الماضية، تمكنت من خلالها من صنع حالة من التألق المستمر للقطاع المصرفى، ونجحت عبر بوابتها فى دعم أهداف الدولة فى عدد من الملفات الأكثر أهمية، يتصدرها: الشمول المالى، والتحول الرقمى، واستهداف المرأة والشباب بالخدمات المالية.

نجاح المرأة على رأس قطاعات التسويق بالبنوك أصبح ظاهرة تحدّث عنها الكثير من المحللين وخبراء التسويق، فمنهم من يرى أن هذا النجاح نتيجة إتقان المرأة للغة العاطفة التى تمنح الطمأنينة، خاصة أن أغلب الخدمات البنكية يكون محورها المال، وهو ما يتطلب حساسية شديدة فى خطاب كل بنك لعملائه الحاليين والمرتقبين، وأن يوازن فى الخطاب بين مخاطبة العاطفة لتحقيق الطمأنينة أو الترهيب الإيجابى، ومخاطبة العقل لتحقيق الإقناع. وسواء تمت مخاطبة العاطفة، أو مخاطبة العقل، فكلاهما يتطلب قالباً إبداعياً، نجحت السيدات فى بنائه وتقديمه بشكل متميز مع البنوك المصرية، وظهر ذلك بشكل واضح فى حملات وشعارات البنوك العاملة فى السوق المصرية على مدار السنوات الماضية، مما أثر بشكل كبير فى حجم النشاط المصرفى، وبناء علاقات مستدامة بين البنوك وعملائها، وتكوين جسور من الثقة بين الطرفين. نجاح المرأة المصرية على رأس قطاعات التسويق والاستدامة بالبنوك كان الدافع الرئيسى وراءه هو التحدى، التحدى من أجل أن ينجحن فى مجتمع ذكورى الثقافة، التحدى من أجل أن يرسّخن وجودهن فى مجال سيطر عليه الرجال تاريخياً، التحدى من أجل أن يكتبن شهادة ثقة وكفاءة للمرأة المصرية فى المجال المالى. كل واحدة منهن كانت تعتبر أنها والعلامة التجارية التى تعمل على تطويرها بمثابة كيان واحد، تتحركان معاً، تحت هدف واحد، قاعدة عملاء أوسع، وثقة أكبر فى العلامة التجارية.. وهو ما نجحن فيه باقتدار.. فلهن منى كل التحية والتقدير والشكر.

«نرمين شهاب الدين» مايسترو حملات «بنك أهل مصر»

تميزت نرمين شهاب الدين، منذ توليها قيادة قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى عام 2012، بقدرتها الفائقة على ترسيخ مكانة البنك وتعزيز صورته الذهنية كأكبر وأعرق البنوك المصرية. ونجحت فى إطلاق عدة حملات إعلانية، من أشهرها «قوم اطمن على فلوسك»، لتشجيع العملاء للانضمام للمنظومة البنكية، التى انعكس أثرها على أعداد الحسابات والعملاء الجدد، وكذلك حملة «مكانك مش هنا» لدعم لمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى انعكست بإيجابية على أرقام هذا القطاع، إضافة إلى الحملة الإعلانية عن الفروع الإلكترونية التى لاقت نجاحاً كبيراً، وكذا الإعلان الخاص بمرور 120 عاماً على تأسيس البنك.

وعلى جانب آخر أبدعت فى إدارة محفظة التبرعات التى كانت تقدر بـ121 مليون جنيه فى عام 2012، حتى وصلت فى آخر ست سنوات، منذ توليها الإشراف على القطاع، إلى ما يزيد على 8 مليارات جنيه.

وبشهادة ثقة محلياً وعالمياً حصدت «شهاب الدين» 15 جائزة خلال رحلتها المصرفية، لعل أهمها جائزة «ماستر كارد» الدولية لأكثر منتج إبداعى خلال عام 2013، كما صنّفتها «فوربس الشرق الأوسط» كواحدة من أفضل خبراء التسويق فى المنطقة عن دورها فى قيادة النشاط التسويقى والإعلانى بالبنك الأهلى المصرى.

«هايدي النحاس» تطور هوية بنك القاهرة بنجاح

دائماً من يسعى للوصول إلى القمة وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر فى مجاله يحقق نجاحاً مؤكداً، لعل هذا ما فعلته هايدى النحاس منذ توليها مدير عام قطاع الاتصال المؤسسى والتنمية المستدامة ببنك القاهرة منذ حوالى 10 سنوات، حيث تمكنت «هايدى»، بخبرتها فى مجال الاتصال المؤسسى والتسويق التى دامت لـ25 عاماً، من تنفيذ الكثير من الحملات التسويقية والإعلانية لأبرز المنتجات والخدمات المصرفية التى يتيحها البنك لعملائه. نجحت «هايدى» فى تغيير العلامة التجارية للبنك وتطويرها، مع التطوير فى فروع البنك وهويته بما يتماشى مع كل ما هو جديد على الساحة المصرفية العالمية، وهذا ما عبّرت عنه «هايدى» من خلال حملتها الإعلانية تحت شعار «فرص بلا حدود» التى أطلقها البنك منذ 2019 وحتى الآن، والتى استهدفت الترويج لشعار البنك الجديد، والتوسع فى استقطاب شرائح جديدة من المجتمع كالشباب. كما أطلقت «هايدى» خلال عام 2020 مبادرة «بى جرين bgreen» بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «اتحضر للأخضر». وبفضل تميزها تم اختيارها ضمن قائمة الـ50 سيدة الأكثر تأثيراً فى مؤسسات الأعمال لإسهاماتها المؤثرة فى مجال الاتصال المؤسسى والمسئولية المجتمعية، كما تم تكريمها من منتدى المرأة المصرية ضمن الاحتفالية الأكبر للمرأة المصرية المعروفة باسم «قلادة المرأة المصرية».

«جرمين عامر» تضع أول تصور للاتصال المؤسسى الداخلي في مصر

تُعد جرمين عامر صاحبة المهام الصعبة، فمنذ توليها منصب رئيس الاتصال المؤسسى بالمصرف المتحد فى عام 2007، بدأت مهامها الشاقة فى كيفية دمج 2400 مصرفى من البنوك الثلاثة المندمجة فى كيان واحد، واعتمدت «جرمين» فى مهمتها على البحث الميدانى لجميع العاملين بمختلف الفروع والإدارات لخلق تصور للكيان المصرفى الجديد ومعرفة أبرز الصعوبات التى تواجه العاملين، وما هى أفضل الخدمات التى لا بد أن ترقى بعملاء البنك، ونتج عن هذه الدراسة وضع أول خطة للاتصال المؤسسى الداخلى للبنك بالسوق المصرية فى عام 2008.

كما عملت «جرمين» على دعم المجتمع وتنميته من خلال عدة برامج تبنتها خلال منصبها فى المصرف المتحد، لعل أبرزها حساب «إيثار» الذى يضم 32 حساباً لمؤسسات خيرية.

حصلت جرمين على العديد من الجوائز فى 2018، واختيرت جرمين عامر ضمن أكثر 50 سيدة مؤثرة إعلامياً فى مجال البنوك من لجنة «منتدى الخمسين»، كما اختيرت فى استفتاء عام لمدة 4 سنوات متتالية من أفضل ثلاث قيادات نسائية فى مجال الاتصال المؤسسى بالبنوك، فضلاً عن اختيارها عام 2019 ضمن 30 قصة نجاح مصرية من منتدى المرأة المصرية.

«داليا عبدالقادر» أول من أبدع فى الاستدامة المالية

عملت دائماً على خدمة المواطن البسيط وتنمية المجتمع المصرى من خلال كافة المناصب التى شغلتها على مدار حياتها العملية دون انتظار الشكر والتقدير، إنها الدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى CIB، التى تم انتخابها كممثل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعضوية المجلس المصرفى للمبادرة المالية، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI).

ونجحت الدكتورة داليا عبدالقادر فى تطوير قطاع للتمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى إدراكاً لأهمية دمج المفهوم فى سياسات وآليات العمل بإدارات البنك المختلفة، كما تعتمد استراتيجية تدريب العاملين والتواصل مع كوادر البنك لغرس ثقافة الاستدامة، حيث إنها عنصر أساسى مكمل للسياسات، كما نجحت فى دمج التمويل المستدام فى نظم العمل الخاصة بكافة الإدارات، بما سيكون له مردود فى الدفع بالتنمية المستدامة.

شغلت العديد من المناصب فى مجال المسئولية المجتمعية، لعل أبرزها توليها منصب رئيس لجنة الاستدامة والتنمية المجتمعية باتحاد بنوك مصر سابقاً، والذى يُعد أول تحالف يضم كافة البنوك لدعم المسئولية المجتمعية.

فيما شغلت سابقاً منصب رئيس قطاع التسويق والإعلام بالبنك العربى الأفريقى الدولى.

«نور الزيني».. تجربة ملهمة مع «قناة السويس»

منذ أن التحقت نور الزينى ببنك قناة السويس، بمنصب مدير عام الاتصال المؤسسى، عملت وفق استراتيجية تركز على خلق صورة ذهنية وانطباع إيجابى عن البنك، مستخدمة ما لديها من خبرة فى مجال الإعلام والاتصال التسويقى والاستدامة، والتى دامت لسنوات طويلة، وظهرت نتائجها فى اكتساب حصة سوقية أفضل للبنك.

كما نجحت فى بناء علاقة فعالة مع وسائل الإعلام المختلفة، ما كان له أثر على انتشار اسم بنك قناة السويس وتعزيز مكانته وسط القطاع المصرفى وقطاع الأعمال، حيث نجحت فى تصميم هوية مؤسسية وبصرية مميزة لبنك قناة السويس.

كما اتخذت «نور» الطابع الحديث وقامت بتفعيل برامج المسئولية المجتمعية فى عدة محاور، منها الصحة والتعليم وذوو الهمم والشباب وريادة الأعمال والمرأة والبيئة والتكافل الاجتماعى.

حصلت «الزينى» على عدة تكريمات من عدة جهات محلية ودولية، منها وزارة الشباب والرياضة فى يوم المرأة العالمى، وتكريم مجلة دبلوماسية أفضل 25 شخصية عربية مؤثرة، وتكريم من منتدى الخمسين لتكون ضمن أقوى 50 سيدة تأثيراً فى مصر، وتكريم جمعية شباب الأعمال عن العمل التطوعى للتمكين الاقتصادى للمرأة.

«سارة مشهور».. أيقونة نجاح «ABK»

تميّزت سارة مشهور، رئيس التسويق والاتصال المؤسسى والتنمية المستدامة بالبنك الأهلى الكويتى - مصر، بخبرة مصرفية هائلة امتدت إلى 20 عاماً، بدأت رحلتها فى مجال التسويق والاتصال المؤسسى بالانضمام إلى بنك «باركليز مصر»، ثم انتقلت إلى البنك التجارى الدولى «CIB».

إلى أن انتقلت إلى البنك الأهلى الكويتى منذ بدايته فى مصر عام 2016 وحتى الآن، لتنجح فى بناء علامة تجارية جديدة فى السوق المصرفية المصرية.

نجحت «سارة» خلال رحلتها فى البنك الأهلى الكويتى فى إطلاق الكثير من الحملات التسويقية المميّزة، خاصة على صعيد الحملات الخاصة بالمنتجات الإلكترونية، لعل أبرزها حملة المحفظة الذكية ABK-wallet التى حقّقت نجاحاً بارزاً، والتى تقدّم تجربة مصرفية متطورة سهلة وآمنة للعملاء.

كما أثبتت «سارة» نجاحها من خلال الحملة التسويقية التى أطلقها البنك الأهلى الكويتى عن الملصق الإلكترونى «ABK Pay»، والتى لاقت تأثيراً وتفاعلاً كبيراً من خلال العملاء، وهى تُعد أسرع وأسهل طرق الدفع اللاتلامسى لدفع المشتريات اليومية دون الحاجة إلى بطاقة أو محفظة.

وعلى الصعيد العلمى، حصلت «سارة» على بكالوريوس إعلام قسم تسويق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى ٢٠٠٢.

«مها كرارة» مبدعة تطوير العلامات التجارية

تتمتع مها كرارة بخبرة أكثر من 20 عاماً فى مجال الاتصالات والتسويق والعلاقات العامة وإدارة الأحداث والاستدامة، مستخدمة أدواتها من الطموح والجهد والتميز، وقد انضمت مؤخراً إلى فريق البنك العربى الأفريقى الدولى كرئيسة للاتصالات المؤسسية والاستدامة، وتطمح إلى أن تكون عضواً فعالاً فى رحلة التحول وأن تكون جزءاً من قصة نجاح جديدة.

تعرضت خلال رحلتها المهنية إلى ثقافات وصناعات متنوعة، حيث انضمت إلى فريق تسويق «مرسيدس بنز» لإطلاق السيارات المرموقة للعلامة التجارية فى أبوظبى، ثم انضمت إلى بنك الاتحاد الوطنى، وتبنت خلال عملها لدى البنك العديد من الحملات المؤثرة، مثل حملة «المشروع عليك والتمويل علينا» الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع مبادرة البنك المركزى، وذلك بمنح قروض بفائدة 5%.

لم تكن رحلة عادية، حيث تفوقت «مها» فى مسيرتها المهنية حتى ترأست قسم الاتصالات المؤسسية والمسئولية الاجتماعية للشركات فى بنك أبوظبى التجارى، حيث كانت محفزاً رئيسياً فى تقديم علامة بنك أبوظبى التجارى إلى المصريين، وأثبتت طوال رحلتها نجاحها فى وضع استراتيجيات الاتصال وإدخال علامات تجارية جديدة إلى الأسواق، بالإضافة إلى التخطيط وإعداد التقارير حول المسئولية الاجتماعية للشركات المستدامة، لتكون جزءاً من زيادة الحصة السوقية لدى البنك، ونشر هوية البنك وصورته الذهنية لدى الأفراد، وتحقيق البنك لمعدلات نمو إيجابية.

«هبة صدقي».. خبير تسويقي من طراز خاص

نجحت هبة صدقى، رئيس قسم الاتصالات المؤسسية والتسويق بـ«ميد بنك»، فى وضع خطط واستراتيجيات التسويق والمسئولية المجتمعية، بجانب تميزها فى مسئوليتها عن كافة شئون الاتصالات المؤسسية الخارجية والداخلية، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تطور من وجود البنك، خاصة فى مرحلة تطوير علامته التجارية بهدف توسيع قاعدة العملاء، ودعم حصصه السوقية فى مختلف المجالات المصرفية.

تحظى «هبة» بخبرة تزيد على 25 عاماً، حيث بدأت رحلتها المهنية فى مجال الاتصال والتسويق المؤسسى عام 2017، كما تمتلك خبرة تزيد على 20 عاماً فى مجال التسويق والعلاقات العامة على المستويين المحلى والإقليمى، وهو ما جعلها من كبار المتخصصين فى مجال التسويق وإعداد استراتيجيات الاتصالات المؤسسية للشركات والبنوك.

خلال تاريخها الممتد، حققت «صدقى» سلسلة من النجاحات المتميزة، حيث تقلدت العديد من المناصب فى عدد من الشركات والبنوك العالمية، منها «إكسون موبيل»، وبنك «بى إن بى باريبا»، و«بلوم بنك»، وشركة فيزا العالمية.

وعلى الصعيد العلمى حصلت «هبة» على درجة البكالوريوس فى العلوم والآداب بجامعة القاهرة، كما حلصت على ماجستير إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية.