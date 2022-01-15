لجنة مكافحة كورونا: سنصل لمناعة القطيع قريبا بسبب متحور أوميكرون

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن متحور أوميكرون الجديد هو سلالة سريعة الانتشار قليلة التأثير نسبيًا على نسيج الرئة، وهي ميزة مزدوجة ستكسب الجميع مناعة القطيع قريبا كالتطعيمات، كما أن تأثيرها على نسيج الرئة ضعيف لأنها تصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي.

«النادي»: طبيعة المرض بمتحوره الجيني الجديد جعله سريع الانتشار

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن عدد الإصابات بالمتحور الجديد كبير، ولكن عدد الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات ليست بالصورة العنيفة التي كنا نراها في الموجات السابقة، لافتا إلى أن طبيعة المرض بمتحوره الجيني الجديد جعله سريع الانتشار قليل التأثير.

وأوضح أن عدد المطعمين بلقاح كورونا في مصر بات كبيرا، ما أكسب الجميع مناعة كبرى تحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، «عدد الطفرات اللي حدثت للمتحور 50، أكتر من 30 منها كان مختصا بالبروتين الشوكي، وده كنا قلقانين منه في الأول لأننا خوفنا يأثر بشكل كامل على شكل الفيروس وقدرته على اختراق الخلايا ومدى حساسية اللقاحات، ولكن الحمد لله لم يحدث هذا حتى الآن».

وأكد أن البروتوكول العلاجي حتى الآن يجري تحديثه بناءً على ما يجري توافره من عقاقير متاحة على أرض الساحة العالمية، «فيه بعض الأدوية تستطيع الدولة توفيرها، وبالتالي إحنا كلجنة مسؤولة عن كتابة البروتوكول وتحديثه بنقول إننا لا يمكن نكتب دواء مش موجود، ولكن بننتظر لحد ما الدولة توفر الدواء إذا كان ثبتت فعاليته في أماكن متفرقة من العالم».

وتابع: «جميع الأدوية المتوافرة على الساحة العالمية والمصرية لم تصنع خصيصًا لعلاج كورونا، لكن في الجائحة يتاح لنا استخدام مضادات الفيروسات في غير موضعها أحيانا كعامل مساعد أو عامل استخدام طارئ عبر الحصول على رخصة استخدام بناءً على نتائج مرضى أجريت عليهم الأبحاث سواء في العالم أو في مصر».