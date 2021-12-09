بدء تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمتخلفين غدا.. اعرف الأماكن

تحرص وزارة الصحة والسكان المصرية على رفع معدلات التطعيم كحائط صد ضد الإصابات الشديدة بفيروس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأوضحت الوزارة، أن المواطنين المتخلفين عن موعد الجرعة الثانية سيتلقون جرعاتهم المتأخرة في نفس المراكز أو الوحدات الصحية التي تلقوا بها الجرعة الأولى، مشيرة إلى أن أهمية الحصول على الجرعة الثانية لضمان تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس ومتحوراته.

موعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمتخلفين

وحددت «الصحة» موعد البدء في تطعيم المواطنين ممن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، والذي يبدأ اعتباراً من غد الجمعة الموافق 10 ديسمبر ويستمر على مدار أسبوعين، مشيرة إلى إرسال 370 ألف رسالة نصية لهم حتى الآن.

وناشدت «الصحة» المواطنين بالتوجه للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح في الموعد المحدد له من خلال الرسالة النصية.

أنواع لقاحات فيروس كورونا المتوفرة في مصر

وأكدت الوزارة على توافر مختلف أنواع لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، وتشمل «سينوفارم، وسينوفاك، وأسترازينيكا، وموديرنا، وجونسون أند جونسون، وفايزر، وسبوتنيك»، والتي تعد حائط الصد الأول للوقاية من الإصابة بالفيروس.

كما خصصت وزارة الصحة والسكان المصرية، رابطا لحل مشكلة تأخر تلقي رسالة تحديد موعد ومكان الحصول على لقاح فيروس كورونا، من خلال كتابة رقم التسجيل، والاسم، والمشكلة التي تواجه الشخص، في الرابط شكاوى لقاح كورونا، لتعمل الوزارة على حلها في أسرع وقت ممكن.

وعملت الوزارة على زيادة مراكز تطعيم المواطنين الخاصة بتلقي لقاحات فيروس كورونا المتواجدة بمحطات المترو والقطارات، لتشمل محطات (السادات، والشهداء، والعتبة، والعباسية) بمترو الأنفاق، ومحطة قطار مصر «رمسيس» ومحطة قطار الجيزة، ومحطة قطار سيدي جابر بالإسكندرية.