«الصحة» للمواطنين: اللي مش عاوز يطعم يقعد في بيته ومايروحش الشغل

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن نسبة الذين تأثروا بعد الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» كانت قليلة جدا، مبينا أن حماية المجتمع هي الهدف الأكبر، مؤكدا أن التأمين أمان، موضحا أنه تم اعتماد كثير من التطعيمات من هيئة الدواء الأمريكية وسيتم الموافقة على عدد أكبر الفترة المقبلة.

العناصر التي ستحصل على الجرعة الثالثة المعززة

وأضاف «النادي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات سيتم إعطاؤها للأطباء والأشخاص التي تقدم الخدمات لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض بجانب أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن حتى يتم زيادة قوة جهاز المناعة، متابعا: «بعد ما نخلص الفئات دي هنبتدي بقى نشوف الفئات التانية».

مش عاوز تتطعم أقعد في بيتك

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن إجبارية التطعيم ساعدت في زيادة الحصول على التطعيم، مبينا أن الدول تريد القضاء على الفيروس وتمنع حدوث انتشار كبير في المستشفيات، متابعا: «مش عاوز تتطعم اقعد في بيتكم، متنزلش الشغل ده أمن مجتمع وهتعمل بي سي آر كل 3 أيام، أنا حاولت ألوي الدراع بصورة غير مباشرة والكلام ده أمن لينا كلنا، ومفيش حرية شخصية تقول إنك تاخد التطعيم ولا لأ، أنا مش ذنبي تعديني، ده المرأة الحامل بقيت تتطعم عشان يتم حمايتها والعدوى لا تنتشر عبر المجتمع، عشان منرجعش نقول العناية المركزة مش مكفية والمستشفيات مش مكفية».

أوميكرون لسه مظهرش في مصر

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: «أوميكرون لسه مظهرش في مصر، لكل التقارير العالمية بتقول الحالات خفيفة ومتوسطة والفيروس في طريقه للتحور، وحتى الآن إحنا نعاني من سرعة انتشار الفيروس واللي هيحد من ده التطعيم، تقارير جنوب إفريقيا بتقول لا داعي للهلع والرعب، أوميكرون شديد الانتشار بس متحور ضعيف، الخبراء بيقولوا كلما زاد نسب تحور الفيروس هيكون الفيروس متحور وتصبح زي الإنفلونزا، وإن شاء الله إحنا في الطريق إلى التخلص وعاوزين نتفاءل إن الأمور هتمشي للأحسن بإذن الله».