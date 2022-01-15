الإفتاء: يجوز نقل العظام من ميت إلى حي بوصية منه أو إذن لورثته

ناقشت دار الإفتاء المصرية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حكم نقل العظام من ميت إلى حي، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفتاوى الشاذة، تحت عنوان «اعرف الصح».

وتعرض «الوطن» حكم نقل العظام من ميت إلى حي، وذلك وفق ما أعلنته دار الإفتاء في منشورها على «فيس بوك».

حكم نقل العظام من ميت إلى حي

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز نقل العظام من الميت إلى الحي إذا أوصى بذلك أو إذن به ورثته، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة لذلك، حيث حرصت الشريعة الإسلامية على حياة الإنسان وأمرت بالمحافظة عليها وعدم الإضرار بها؛ فأمرت الإنسان باتخاذ كل الوسائل والأسباب التي تحافظ على حياته وصحته وتمنع عنه الأذى.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، في منشورها على «فيس بوك»، أن الوسائل الطبية التي ظهرت حديثا لنقل وزرع بعض الأعضاء البشرية، سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي، وتوصل كثير من الفقهاء والمجامع الفقهية إلى أن هذا جائز شرعًا إذا توافرت فيه الشروط الشرعية المقررة في ذلك.

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنه يجوز نقل العظام من الميت إلى الحي إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك أو أذن به ورثته، مع وجوب مراعاة سائر الضوابط الشرعية المقررة في ذلك، وهي متاحة على البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية.

حكم التداوي بأوردة الخنزير

وكانت دار الإفتاء المصرية ناقشت في منشور سابق لها استخدام أوردة الخنزير في التداوي، حيث بينت أنه لا حرج في التداوي بأوردة الخنزير، إن لم يجد المريض ما يقوم مقامه وقامت حاجة مُلِحَّةٌ إلى ذلك.