الممنوع في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.. والعقوبة «غرامات وحرمان»

10 أيام فقط تفصلنا عن افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين التي تنطلق في لفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض في حين اختارت اللجنة العليا الكاتبات يحيى حقي وعبدالتواب يوسف شخصيتي المعرض.

الكتب الممنوعة في معرض الكتاب:

- لا يقبل عرض أي كتاب يكون موضوع نزاع قضائي.

- لا يقبل عرض كتاب حوله نزاع يحدث أثناء المعرض، وفي حالة ضبطه فللإدارة الحق في اتخذ الإجراء المناسب.

- كما يمنع عرض أي كتاب مزور و مقلد أو منسوخ.

غلق الجناح في حال المخالفة

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب في تصريحات صحفية، إنه في حال المخالفة يغلق الجناح ويحرم المشترك من المشاركة في لمعرض لمدة ثلاث دورات متتالية، وفي حالة تكرار المخالفة يمنع نهائيا من المشاركة، ويسجل في القائمة السوداء الخاصة لمعرض الكتاب.

ضوابط معرض الكتاب

وأوضح أنه في حالة عرض كتاب موضوع نزاع قضائي، فللإدارة الحق في سحب الكتاب وتغريم المشترك 1000 جنيه، وفي حالة تكرارها يغلق الجناح.

وفي حالة عرض كتاب مزور، يتم مصادرة الكتاب وغلق الجناح مع منع العارض من المشاركة في المعرض الدولي والمعارض الداخلية ثلاث سنوات متتالية، وفي حالة العودة للمخالفة يمنع العارض من المشاركة في جميع المعارض مستقبلا.

وعند عرض كتب مخالف لحرية الفكر والإبداع وكذلك المبادئ التي فرضها القانون المصري والآداب العامة أو المساس بالأديان، فللإدارة الحق في ضبط الكتاب ومصادرته وغلق الجناح واتخاذ الإجراءات القانونية.

عند عرض أو بيع كتب أو مطبوعت تتعلق بالعقيدة الإسلامية، قادمة من خارج جمهورية مصر العربية، تقع المسؤولية على عاتق دار النشر، حيث إن الكتب تعلن على الجهات الرقابية في منافذ الدخول.

يقدم الناشر أو المشترك إقرارا بعدم صدور أي أحكام قضائية تثبت إدانته في قضايا الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو قضايا تزوير خاصة بالنشر أو الاعتداء على حقوق المؤلف أو الجرائم المخلة بالشرف، فضلا عن إقرار بعدم توقيع عقوبة جزائية ضده من اتحاد الناشرين العرب أو من الاتحاد الإقليمي التابع له.