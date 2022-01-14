«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن معرض الكتاب 2022

أقل من أسبوعين، وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، الذي يعقد تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، تستمر في الفترة من 26 يناير الجاري، حتى 7 فبراير المقبل، بعد أن أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مد فترة المعرض يوم إضافي، ليصبح مجموع أيامه 13 يوما متواصلة، لإتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض، ودعم صناعة الكتاب والنشر.

يطرح محبو القراءة، العديد من الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الدورة المقبلة، وفي هذا التقرير، تقدم «الوطن» أبرز الأسئلة وإجاباتها:

ما مواعيد دخول الجمهور للمعرض؟

- يستقبل المعرض الزائرين ابتداء من 27 يناير الجاري، ومن العاشرة صباحا، إلى الثامنة مساء، ما عدا الجمعة الزيارة من الواحدة ظهرا، على أن يتم مد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة بعد الثامنة مساء.

تذاكر دخول معرض الكتاب 2022

ما نظام حجز تذاكر دخول معرض الكتاب؟

حجز تذاكر المعرض ألكترونيا عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، كما يمكن الحجز من شباك التذاكر، بجوار باب دخول المعرض «أونلاين» أيضا.

كم سعر تذكرة معرض الكتاب؟

سعر التذكرة 5 جنيهات، ولا يوجد حد أقصى لعدد التذاكرالمسموح بها للفرد.

كيف أذهب إلى معرض الكتاب؟

تخصيص خطوط مواصلات من ميادين القاهرة الكبرى إلى أرض المعرض بالتجمع الخامس ذهابا وعودة، تيسييرا على الجمهور، سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين المقبل في المؤتمر الصحفي للمعرض، والذي يعقد بمركز المنارة بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

عودة الفعاليات الثقافية والفنية

هل ستعقد فعاليات فنية وثقافية بالمعرض؟

نعم، ستعود الفعاليات المختلفة إلى المعرض وبحضور جماهيري كامل، كما سيتم السماح بحفلات التوقيع في الأماكن المخصصة لها بالمعرض مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وسيتم الإعلان عن جدول الفعاليات قريبا.

ما هي الدولة ضيف الشرف؟

- تحل اليونان ضيف شرف، واختير الكاتبان الراحلان يحيى حقي وعبد التواب يوسف شخصيتين للعام.