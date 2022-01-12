معرض الكتاب 2022.. أبرز ما تجده في الدورة الـ 53 وطريقة حجز التذاكر

اثنان وخمسون عاما من النجاح حققها معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعود هذا العام إلى موعده الأصلي، لتنعقد دورته الثالثة والخمسين التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعد الدورة الاستثنائية التي عُقدت في يونيو ويوليو الماضيين بسبب جائحة كورونا.

وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل معرض الكتاب 2022

واستعدادا لهذا الحدث الدولي، تنظم وزارة الثقافة يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يناير، مؤتمرًا صحفيًا، بمركز المنارة، تعلن خلاله الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العام للكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، ولفيف من المشاركين في الدورة الـ 53.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، في تصريحات صحفية سابقة: «ستعود الفعاليات الثقافية والفنية على أرض الواقع بالدورة الحالية من المعرض، كما تم تخصيص أماكن لحفلات توقيع الكتب، وأعلنت وزيرة الثقافة تخصيص صالة لإصدارات الطفل تيسيرا على الصغار وذويهم».

أبرز ما يجده الجمهور في معرض الكتاب

1- الكتب الورقية

2- الكتب المسموعة

3-الوسائط المتعددة المتعلقة بالكتاب

4- الكتب الإلكترونية والمواد الرقمية

5- الصحف

6- المجلات

7- الدوريات

8- البرمجيات التي تتعلق بالكتاب والنشر

9- خدمات حقوق النشر

10- مشروعات ثقافية ومبادرات داعمة لصناعة الكتاب

دخول الجمهور لمعرض الكتاب 2022:

ويُفتتح المعرض رسميا يوم 26 يناير الجاري الموافق الأربعاء، على أن يفتح أبوابه للجمهور يوم الخميس 27 يناير الجاري، ويستمر العمل في معرض الكتاب من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء ماعدا يومي الخميس والجمعة، يستمر العمل حتى التاسعة مساء، مع ملاحظة أنّ المعرض يستقبل الجمهور يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا، وتستمر فعاليات الدورة الـ 53 حتى يوم 7 فبراير المقبل.

وهناك طريقتين لحجز تذاكر دخول معرض الكتاب، وهما الحجز أونلاين عبر المنصة الرقمية، وحجز عبر شباك التذاكر بالمعرض «أونلاين» أيضا، يوم الزيارة.