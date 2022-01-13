إعلان تفاصيل معرض الكتاب الإثنين: 13 يوما ويحمل شعار «هوية مصر»

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تعقد الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمرا صحفيا فى الواحدة بعد ظهر الإثنين 17 يناير بمركز المنارة للمعارض بالتجمع الخامس للاعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب والتى تأتى تحت شعار «هوية مصر .. الثقافة وسؤال المستقبل» وتتواصل فى الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية وتحل عليها دولة اليونان كضيف شرف.

يحيى حقى شخصية المعرض

واختارت وزارة الثقافة الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض والكاتب وعبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الاطفال.

ويحضر المؤتمر الصحفي الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة ، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

تفاصيل معرض الكتاب 2022

وقال وزيرة الثقافة إن معرض القاهرة الدولي للكتاب الثالث والخمسين يعود إلى موعده الأصلي في نهاية شهر يناير من كل عام، بعد أن أقيمت النسخة الأخيرة من معرض الكتاب بشكل استثنائي خلال شهر يونيو 2021 بسبب الوباء العالمي.

وأكدت أن الدورة القادمة ستشهد زيادة في عدد أيام العرض لتصل إلى 13 يوما متتاليا لإتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض ودعم صناعة الكتاب والنشر.