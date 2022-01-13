كرم جبر: حقوق الإنسان تستخدم كورقة ابتزاز لتحقيق ضغوط سياسية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ مشروع القومي لتنمية قرى مصر «حياة كريمة» عملاق، وليس له مثيل في العالم؛ إذ يهدف لخلق جودة حياة، وعمل شبكة من البنية التحتية «بتغير وجه الحياة في مصر».

حقوق الإنسان في الغرب حق يراد به باطل

وأضاف «جبر»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أمس، أن قضية حقوق الإنسان في الغرب حق يراد به باطل، ودائما حقوق الإنسان تستخدم كورقة ابتزاز لتحقيق ضغوط سياسية لدول المنطقة، وتجارب التاريخ كبيرة للغاية.

إعلان الحروب الدينية.. هل هذه هي حقوق الإنسان؟

وتساءل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «ماذا فعل الغرب بملف حقوق الإنسان؟»، موضحا: «الدول المستقرة هدمت والشعوب دمرت، وأعلنت الحروب الدينية، هل هذه هي حقوق الإنسان؟، دول حتى لو فيها أنظمة ديكتاتورية لكن كانت بتتمتع بدرجة من الأمان انفجرت، وأصبحت مهددة بالتقسيم».

وأكد كرم جبر: «الدولة الوحيدة التي نجت من جحيم الربيع العربي هي مصر، والذي حافظت على جيشها، والأخير أعاد صياغة الدولة المصرية، لتقف مرة أخرى على قدمها».

المفهوم الشامل بحقوق الإنسان متمثل في «الحق في المسكن والعلاج والرعاية»

ولفت «جبر» إلى أن الرؤية المصرية الشاملة لحقوق الإنسان، بعد إعلان الاستراتيجية، عقب شهور، تسير وفقا لعدة مسارات، الأول: المفهوم الشامل في الحق بالحياة وليس قتلها: «من أولى في الدفاع عن حقه في الحياة، الإرهابي اللي بيقتل ولا المواطن المسالم اللي بيتعرض لهذا الخطر، المفهوم الشامل في حقوق الإنسان متمثل في الحق في المسكن والعلاج والرعاية».