عصام شيحة: شباب منتدى شرم الشيخ سفراء لحقوق الإنسان في العالم

علق عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على حديث الرئيس السيسي عن حقوق الإنسان خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، قائلا إنَّ الرئيس السيسي كان واضحا في رسالته، فالرسائل العفوية التي لم تكن مُعدة مسبقا تدخل في القلب مباشرة.

شيحة: الرئيس أثني على دور الشباب

أضاف «شيحة»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلاميان محمد مصطفى شردي ولبنى عسل، في حلقة خاصة من شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي أثنى على الدور الذي يقوم به الشباب في جلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن فعاليات المنتدى.

وتابع قائلا: «الشباب بذل مجهود في إعداد قاعدة محاكاة مجلس حقوق الإنسان بالمنتدى، كأنها قاعة مجلس حقوق الإنسان الدولي بكل الممثلين، بداية من رئيس المجلس والمندوب الثاني، والجميع تحدث وكأنهم يدافعون عن بلدانهم بشكل حقيقي».

ولفت إلى أن جميع المشاركين اتفقوا على أن فيروس كورونا وباء عالمي تأثر به الجميع، ما دفع السفيرة مشيرة خطاب في كلمتها أنها تطلب من الأمم المتحدة أن تضع الكوارث والأوبئة ضمن مسئوليات الأمم المتحدة.

وأوضح «شيحة» أن الرئيس السيسي استمع للشباب، وأبدى سعادته بالانتقاد والجرأة في حديثهم، مطالبا إياهم بنقل ذلك للعالم، وأن يكونوا سفراء لحالة حقوق الإنسان في العالم.

حقوق الإنسان منظومة متكاملة

وأفاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن الرئيس السيسي تطرق خلال كلمته بالزيادة السكانية وتأثيرها على الخدمات الصحية، «الرئيس ضرب مثالا، قال فيه أنا عندي زيادة سكانية كبيرة، تعداد رهيب بيزيد 2.5 مليون كل سنة، في حين أن بعض الدول الأوروبية توقف لديها الزيادة السكانية منذ 40 أو 50 سنة، والمنظومة الصحية لديهم تناسب هذا العدد وبالتالي لم تتأثر بشكل كبير».

وأكد «شيحة» أن الرئيس السيسي لديه قناعات بأن حقوق الإنسان منظومة متكاملة، ولا يقف الحديث عند البعض على الحقوق المدنية والسياسية، لكن يجب أن تشمل جميع الحقوق، كما أن الرئيس بعث رسالة بهذا المعني في أكثر من مناسبة تجاوزت أحلامنا كحقوقيين.