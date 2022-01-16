تاج الدين: مصر ستنتج دواء ضد كورونا يعالج الحالات البسيطة والمتوسطة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنَّ الوضع الوبائي الملاحظ والمرصود في مصر جراء فيروس كورونا المستجد يظهر بأن هناك زيادة كبيرة في الحالات، لكنها لا تمثل ولا تشابه الحالات الموجود في القارة الأوروبية.

الدواء سيساهم في علاج الحالات المتوسطة

وأضاف «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «خبر اليوم»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن هناك توقعات بإنتاج نوع من الأدوية ضد فيروس كورونا بصفة عامة، سينتج في مصر وسيساهم في علاج الحالات البسيطة إلى المتوسطة، التي قد يكون معها مرض آخر مثل الضغط أو السكر أو أمراض مناعية.

ولفت أن الملاحظ أيضا أن العدوى أصبحت أسرية وعائلية، بمعنى أن أكثر من فرد بالعائلة الواحدة يصاب بالفيروس، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يتشابه تماما مع الإنفلونزا الموسمية التي تتكاثر في فصل الشتاء ما يؤدي لزيادة أعداد المصابين سواء بالإنفلونزا الموسمية أو كورونا.

ونوه أن متحور أوميكرون ينتشر كثيرًا بسرعة بين الأفراد أكثر سرعة وعددا من المتحورات الأخرى وتشابه أعراضها الإنفلونزا وبعض التأثير على الشعب الهوائية وآلام في الجسم وتكسير، لكن عدد الحالات التي تحتاج لأجهزة تنفس أقل.

وأكد على أن النظام الصحي المصري مستعد لأي سيناريو، ولكن لابد من الجميع التكاتف والتعاون بتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية للتقليل من أعداد الإصابات.

البروتوكول العلاجي لأوميكرون

وأشار إلى أن البروتوكول المطبق لعلاج حالات كورونا هو ذاته لعلاج المصابين بأوميكرون، فالحالات البسيطة لها علاج، والمتوسطة لها علاج، والحالات التي تحتاج للدخول للمستشفى أو رعاية لها علاج، لكن لا يوجد اختلاف جذري في نوعية العلاج.

وأكد على أن هناك وعي للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، كما يوجد إقبال شديد للحصول على اللقاحات، ووصل عدد مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية لأكثر من 2000 مركز، لافتا إلى أن هناك كميات ضخمة ومتوفرة من اللقاحات المختلفة.