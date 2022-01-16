طبيب عن حالة «بانون»: نحتاج وقتا أكبر لدراسة علاقة كورونا بأمراض القلب

قال الدكتور إيهاب نبيه فهمي استشاري أمراض القلب ومدير فرع معهد القلب بمطار إمبابة، إن الحديث عن أعراض كورونا يجب أن يتسم بالتمهل والتأني، وبخاصة أنه يتضمن عدة تخصصات طبية، مثل أستاذة الفيروسات والأمراض المُعدية والمناعة، «نحتاج إلى وقت أكبر لدراسة علاقة كورونا بأمراض القلب».

وأضاف نبيه، في تصريحات عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج من مصر على قناة cbc، أن الطب علم إحصائيات وأرقام، وعندما تتكرر إصابات الملاعب على غرار ما حدث مع بدر بانون لاعب النادي الأهلي وألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني، يتم دراسة ارتباط الفيروس بعضلة العقلب والتهاب غشاء التامور المحيط بالقلب أو الغشاء البلوري المحيط بالرئة.

زيادة نسب التجلط

وتابع استشاري أمراض القلب، أن جائحة كوورنا في بدايتها، أدت إلى زيادة نسبة جلطات القلب والمخ والرئة، وفي بعض الحالات تم منح المرض أدوية للسيولة، موضحًا أن ضيق التنفس عَرَض لأمراض كثيرة في الرئة والقلب، مثل زيادة الوزن أو قلة اللياقة، وعندما يشعر مصاب كورونا بالنهجان يجب قياس نسبة الأكسجين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لمنع أي مضاعفات خطيرة.

تسارع ضربات القلب

ولفت إيهاب نبيه فهمي، إلى أن تسارع ضربات القلب عرض له أسباب كثيرة منها ما هو قلبي، ومنها ما هو غير قلبي، لافتًا إلى أن معظم أسبابه لدى الشباب تكون القلق والتوتر وقلة النوم والامتحانات، وبالتالي يجب الكشف على حالة الرئة.