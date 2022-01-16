مسلسل وحضن ورسالة.. أشياء أصابت ياسمين عبدالعزيز بـ«عقدة»

5 أشياء ذكرتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، تسببت لها بـ«عقدة»، بحسب تصريحاتها في آخر ظهور تليفزيوني لها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

حضن وجملة ومسلسل

وأوضحت الفنانة، أن «مسلسل (اللي ملهوش كبير) هو اللي جاب أجلي، وأنا كنت في المستشفى وتعبانة، وكانت الممرضات بتقولي يلا يا وحش الكون، جالي عقدة من المسلسل كله ومن الكلمة دي، عليت صوتي عليهم وقولتلهم مش عاوزة أسمعها تاني خالص، والمسلسل كان بيتعرض إعادة على سي بي سي وأنا في المستشفى أقولهم غيروا القناة، مشوفتش يوم عدل في المسلسل ده، جالي كورونا مرتين فيه، والحضن اللي أديته لـ أحمد العوضي في المسلسل هو اللي جاب لي الكافية».

التصوير

عقدة أخرى كشفت عنها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال تواجدها في المستشفيات بسبب الوعكة الصحية التي مرت بها، ألا وهي رفضها التصوير: «لو بصيت لنفسي وأنا معدية جنب المراية كنت بتخض، مش عاوزه أشوف نفسي وأنا تعبانة، ولا حد يشوفني وأنا تعبانة، دي شخصيتي وأنا كده، من حقي أتعب ومحدش يعرف عني حاجة، بحب أظهر قوية دايما، وأظهر إني مش تعبانة، عاوزه الناس تشوفني في أحسن حالاتي».

رسالة التربي

وكشفت عن موقف حدث لها خلال الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، قائلة: «بعد ما بقيت كويسة، ورجعت وقاعدة كده، لقيت التربي باعت رسالة بالغلط، عبارة عن حرف واحد، قمت قايله له بقولك إية، مش عاوزاك تبعت لي أي حاجة خالص تاني، آخر مرة بعتلي قولتلي بنجهزلك التربة كنت هاجي اندفن بجد، فقالي والله أنا بطمن عليكي، قولتله أنا بهرج معاك»، موضحة أن مرضها قدر من الله سبحانة وتعالى.