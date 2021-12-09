أحمد العوضي عن مشاجراته مع ياسمين عبدالعزيز: «فيه عركة بتدور»

تحدث الفنان أحمد العوضي، عن المشاجرات الزوجية التي تندلع بينه وبين الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خاصة في أثناء العمل معًا، وقال: «هو مش بيبقى فيه أكشن.. هو بيبقى أكشن وجواه خناقة.. فيه عركة بتدور».

كواليس مسلسل اللي مالوش كبير

جاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامية منى الشاذلي عندما قالت لهما: «خناقاتكم بتبقى إزاي؟» وذلك خلال استضافتهما في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، حيث تحدثا عن مشاجرتهما في كواليس مسلسل «اللي مالوش كبير»، والذي قاما ببطولته معًا.

قال الفنان أحمد العوضي، إنه ياسمين عبدالعزيز عندما عرض عليها المنتج مسلسل «اللي مالوش كبير» ليقوما ببطولته هما الاثنين رفضت ياسمين، وكانت رغبتهما هما الاثنين ألا يعملا معًا، خشية من أن يتشاجرا معًا وهذا قد يؤدي إلى انفصالهما، بينما قالت ياسمين عبدالعزيز أنها رفضت العمل مع زوجها في البداية لأنها تأخذ كل شي بجدية تامة، وخافت أن يتشاجرا معًا وهذا قد يؤدي إلى طلاقهما.

ياسمين عبدالعزيز تريند على السوشيال ميديا

وحلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «cbc»، في لقاء حققت مقاطع الجزء الأول منه ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، واحتل اسمها قائمة الأكثر انتشارا «التريند»، على السوشيال ميديا ومحرك البحث العملاق «جوجل».

وسردت تفاصيل الوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الأخيرة، ودخلت نوبة من البكاء على الهواء عندما تذكرت تفاصيل الأزمة التي تعرضت لها، مؤكدة أنهم كانوا يجهزون لها التربة استعدادًا للدفن، موضحة أن وعكتها الصحية جعلت حالتها النفسية تسوء للغاية، لدرجة أنها طلبت الموت من أجل الراحة.