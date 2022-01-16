أستاذ مناعة: أعداد المصابين بـ «أوميكرون» 3 أضعاف المعلن عنه

قال مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك ارتفاع في عدد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، بسبب انتشار متحور «أوميكرون»، ما تسبب في ارتفاع عدد الإصابات التي يتم الإعلان عنها يوميا، لافتا إلى أن الأرقام الحقيقة للإصابة تتجاوز أرقام الصحة المعلنة بـ 3 أضعاف يوميا.

أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

أضاف «بدران»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن ارتفاع الإصابات خلال الفترة الحالية يعود لعدة أسباب، ومن بينها تحور الفيروس إلى متحور أوميكرون، بالإضافة إلى التجمعات خلال المناسبات المختلفة في الفترة الأخيرة.

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وتابع أن من بردوة الطقس من بين أسباب زيادة عدد الإصابات، إذ أن انخفاض درجات الحرارة يساعد على نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي بشكل عام، وأيضا عدم التهوية الجيدة.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن موجات العدوى بكورونا أصبحت تتداخل فيما بينها وقلت المسافات الزمنية التى تفصل بينها، ومن الواضح أن فيروس كورونا نشط بمتحور أوميكرون، إذ يتراكم ثم يندفع بشكل كبير فى موجة جديدة ليصل للذروة، ثم تنخفض الإصابات ​​مرة أخرى لكنه لا يختفى، ثم ترتفع مرة أخرى كل 3 أو 4 شهور.

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قلة حدة الأعراض الجانبية للإصابات

أكد «بدران» أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا في مصر ستكون أقل حدة في الأعراض وتتشابه مع نزلات البرد العادية، والمضاعفات المرضية أقل من الموجات السابقة، وستتميز الموجه الخامسة بارتفاع في عدد الإصابات وقلة عدد الوفيات، بالإضافة إلى قلة الحاجة للدخول للمستشفيات.

الفئات الأكثر عرضة للوفاة بسبب أوميكرون

كما نوه إلى أن الوفيات في الموجه الخامسة ستنحصر على الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي جرعة من لقاح كورونا، والأشخاص الذين يعتمدون على وصفات العلاجية دون استشارة الطبيب، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الشديد.

وأعلنت وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا، أن الأرقام المعلنة للإصابات أقل من الواقع، كما الحال في العالم كله.