أعراض جديدة تشير إلى الإصابة بـ«أوميكرون».. وأطباء: تشبه نزلات البرد

كشفت مجموعة من الأطباء البريطانيين القائمين على دراسة «Covid Symptom» المعنية برصد متحورات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بقيادة البروفيسور تيم سبيكتور 5 دلالات جديدة على الإصابة بـ«أوميكرون» تختلف عن الأعراض المعروفة.

وأفاد موقع «أكسبريس» المعني برصد معلومات عن الجائحة منذ بدايتها أن هناك مجموعة من البيانات أجرتها الدراسة البريطانية بينت مدى بقاء العلامات الحديثة والأكثر انتشارًا منها سيلان الأنف والشعور بالصداع «الحساس أو الشديد» والعطس والتهاب الحلق.

50% من الأشخاص المصابين تظهر عليهم العلامات التقليدية لكورونا

وكشف الباحثون في الدراسة التي نشرها «أكسبريس» أنه لا يوجد فرق واضح في ملف أعراض دلتا وأوميكرون؛ فقط 50% من الأشخاص المصابين تظهر عليهم العلامات التقليدية لكورونا والمتمثلة في الحمى وفقدان حاسة الشم والإجهاد الشديد.

وقال البروفيسور تيم سبيكتورو، المشرف على الدراسة، إن فقدان حاسة الشم والذوق أصبح الأقل شيوعًا، حيث كان من بين الأعراض العشرة الأولى في وقت سابق من عام 2021، وهو الآن يحتل المرتبة 17 مع واحد فقط من كل خمسة أشخاص يعاني منه.

وذكر موقع أكسبريس في تقريره الذي تناول الدراسة أن العديد من الأفراد قد يختبرون أوميكرون على أنه نزلة برد؛ إلا أن المرض يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى الوفاة، ويمكن للناس أيضًا تجربة العلامات طويلة المدى التي تعطل حياتهم اليومية، والتي يشار إليها باسم كورونا طويل المدى.

أوميكرون ونزلات البرد يتشاركان في أعراض مختلفة

وعن مدى التشابه بين نزلات البرد وظهور علامات جديدة تشير إلى الإصابة بمتحور أوميكرون، أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، على الاهتمام بالأمر والفحوصات السريرية، خاصة أن أعراض المتحورالجديد ونزلات البرد العادية ومن الصعب التفرقة بينها وبين.

وأوضحت «نهلة» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، ونزلات البرد يتشاركان في أعراض مختلفة إلا أنه يمكن يمكن التفرقة بينهما، حيث أنه في حالة الإصابة بـ«أوميكرون»، يصاحبه فقدان حاستي الشم والتذوق على عكس البرد فإنه المريض لا يفقد الشم.