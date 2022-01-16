«الصحة»: تطعيم نحو 57 مليون مواطن بلقاح كورونا ولا أعراض جانبية خطيرة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة طعَّمت ما يقرب من 57 مليون مواطن بلقاح كورونا في مصر.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، لـ«الوطن»، أنَّ وزارة الصحة والسكان لم تُسجّل أي شكوى بخصوص ظهور أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة على المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، مؤكدًا أنَّ جميع لقاحات كورونا آمنة وفعَّالة ولا داعي للخوف أو القلق من أخذ اللقاح.

التوسع في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأنَّ هناك توجيهات بالتوسع في تلقيح المواطنين والوصول إلى المستهدف منهم لـ50% منتصف العام الحالي، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة توسَّعت في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن التسهيلات التي تقدمها بتوفير جميع اللقاحات في أكشاك داخل مترو الأنفاق والمولات التجارية الكبيرة دون التسجيل مسبقًا، والحصول على اللقاح خلال 10 دقائق من لحظة التسجيل من خلال فرق مدربة؛ لتقديم التسهيلات للمواطنين.

استقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا فايزر

وأضاف عبدالغفار، أنَّ الوزارة استقبلت شحنةً جديدة من لقاح كورونا «فايزر»، أمس، بمطار القاهرة، وستخضع هذه الشحنة لتحاليل من قبل هيئة الدواء المصرية، ثم توزَّع بعد ذلك على مراكز تلقي اللقاحات، مشيرًا إلى أنَّ اللقاح عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يومًا، وعن أعراضه الجانبية، قال تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم، والإحساس بالتعب والإرهاق، والرغبة في النوم، وهي أعراض جانبية بسيطة لا تستدعي الذهاب إلى طبيب.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم المواطنين ومواجهة فيروس كورونا.